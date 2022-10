Grafenstein verteidigt die Tabellenführung mit Arbeitssieg!

Details Freitag, 21. Oktober 2022 23:07

Der TSV Grafenstein siegte über den SV Ludmannsdorf mit 2:1. Der Sieg geht in Ordnung, geglänzt hat der Tabellenführer über den Nachzügler dabei nicht. Am Ende zählen aber immer die Punkte...



Ein Tor schaute aus der Drangperiode raus

„Wir wussten, es wird ein schweres Spiel über einen Gegner, der sich wieder im Aufwind befindet.“ Grafenstein-Trainer Stefan Weitensfelder nahm den Gegner im Vorfeld sehr ernst und seine Einschätzung sollte sich bewahrheiten. Grafenstein machte von Beginn an das Spiel. Das Tor blieb aber einstweilen vernagelt. Dann brachte Lukas Rutnig sein Team in der 17. Minute nach vorn. Fabio Miklautz lieferte die entscheidende Vorarbeit. Nach weiteren Chancen ging es in die Umkleiden. Komfortabel war die Pausenführung von Grafenstein nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Pause.

Ein Tor als „Goodbye“ von Christopher Sauerschnig

Grafenstein konnte in der zweiten Hälfte den Druck nur noch einige Minuten aufrecht halten. Ludmannsdorf, in den letzten Runden im Aufwind, kam auf und zu zwei guten Ausgleichschancen. Die vergebene Vorentscheidung drohte sich für Grafenstein zu rächen. In der 67. Minute wechselte Trainer Stefan Weitensfelder dann Goalgetter Christopher Sauerschnig ein. Der Unterkärntner absolvierte sein letztes Heimspiel für Grafenstein, kehrt im Winter zu Stammverein Griffen zurück. Der Joker stach beim letzten Auflauf in Grafenstein. In der 72. Minute erhöhte er auf 2:0 für den Ligaprimus. Diesmal war Lukas Rutnig für die Vorbereitung zuständig.

Entschieden war die Begegnung aber immer noch nicht, der Leader verabsäumte es, Ruhe in das Spiel zu bringen und musste kurz vor Ultimo durch Nico Gianni Hobisch den Anschlusstreffer hinnehmen (89.). Ein schöner Treffer nach einer Ecke, er nahm den zweiten Ball auf und versenkte ihn aus großer Distanz ohne Keeper Thomas Pachernig eine Chance zu lassen. Nachdruck konnte Ludmannsdorf in den nächsten Minuten aber nicht aufbauen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug TSV Grafenstein die Gäste 2:1.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): „Ein Arbeitssieg. Aber umso wichtiger, uns stehen noch zwei schwere Auswärtsspiele im Herbst bevor!“

Stats

43 Tore – mehr Treffer als Grafenstein erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. Die Saison von TSV Grafenstein verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Wo bei SV Ludmannsdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

TSV Grafenstein stellt sich am Samstag (14:30 Uhr) bei FC Eisenkappel vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Ludmannsdorf den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 2:1 (1:0)

89 Nico Gianni Hobisch 2:1

72 Christopher Sauerschnig 2:0

17 Lukas Michael Rutnig 1:0