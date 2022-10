Remis dank „Last-Minute- Hinteregger “

Details Samstag, 29. Oktober 2022 18:34

Im Spiel von SGA Sirnitz gegen SV Bad St. Leonhard gab es Tore wie am Fließband zu bejubeln. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Gäste führten bereits mit 3:1, vergaben zwei Sitzer auf das wohl entscheidende vierte Tor und mussten sich mit einem Remis begnügen. Der Ausgleich am Ende war indes ein typisches Hinteregger-Tor.



Bad St. Leonhard setzt die ersten Duftmarken

Mit der ersten Chance für die Lavanttaler Gäste stand es bereits 0:1 (7.). Maxi Stoni rauscht aus dem Hinterraum nach vor, bekommt das Leder optimal zentral serviert und netzt gegen die Laufrichtung vom chancenlosen Lukas Freidl ein. Ein Weckruf für die Hausherren, die sich binnen 90 Sekunden drei Großchancen erkämpften. Die dritte davon zappelte im Netz, Michi Kulnik auf Hinteregger, der köpft zum Ausgleich ein (8.).

Nach diesem Anfangsfurioso verlor das Spiel an Fahrt, zweimal erzielte Sirnitz einen Treffer, wobei das Spiel wegen Abseits schon abgepfiffen war. Noch bevor es in die Halbzeit ging, konnte aber doch noch eine Truppe über die Führung jubeln- es waren die Lavanttaler Gäste, wo sich Marcel Pfennich aus fast 30 Metern ein Herz nahm und das Leder zum 2:1 für SV Bad St. Leonhard in die Kreuzecke beförderte (40.).

St. Leonhard vergibt zwei Matchbälle, Sirnitz kommt dank Kulnik und Hinteregger zurück

Nach einer Startoffensive von Sirnitz folgte die beste Phase vom SV Bad St. Leonhard. Zunächst brachte Aktivposten Luca Schüssler mit sehenswerter Ballbehandlung das Arbeitsgerät zum 3:1 über die Linie (55.). Dann vergaben Schüssler und Franz Steinkellner zwei hundertprozentige Chancen, gegen Schüssler konnte sich Freidl auszeichnen, der mit famoser Fußabwehr seine Farben im Spiel hielt.

Im Finish kamen die Hausherren erneut auf. Hinteregger verlängert per Kopf auf den besser postierten Michael Kulnik, der zum 2:3 abschloss (79.). Unmittelbar danach griff Maxi Stoni zum Mittel der Notbremse, dafür wurde er von Schiedsrichter Gerhard Meschnark vom Platz gestellt. Numerisch unterlegen schaffte es der SV Bad St. Leonhard nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Hinteregger zum Ausgleich für SGA Sirnitz, in typischer „Hinti-Manier“: Er steht zentral im 16er, bekommt verkehrt zum Tor stehend den Ball, nimmt ihn gut an und unter legalem, aber deshalb nicht minder effektivem Körpereinsatz schießt er aus der Drehung heraus zum Ausgleich! Noch hat kein Gegner ein probates Gegenmittel zu dieser Technik zur Hand. Letztlich trennten sich Sirnitz und SV Leonhard remis.

Stimme zum Spiel

Daniel Münzer (Trainer SV Bad St. Leonhard): „Ein wenig lief das so wie die ganze Saison über schon. Wir bringen es nicht heim. Im Frühjahr wird es sicher besser laufen.“

Stats

Bei SGA Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die Heimmannschaft in der Tabelle auf Platz acht. Sirnitz verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von SGA Sirnitz konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

SV Bad St. Leonhard muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Leonhard findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SV Bad St. Leonhard derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Leonhard zu besiegen.

Während Sirnitz am kommenden Sonntag SC St. Veit empfängt, bekommt es SV Bad St. Leonhard am selben Tag mit ASKÖ Mittlern zu tun.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SV Bad St. Leonhard, 3:3 (1:2)

94 Martin Hinteregger 3:3

79 Michael Kulnik 2:3

55 Luca Martin Schuessler 1:3

40 Marcel Rene Pfennich 1:2

8 Martin Hinteregger 1:1

7 Maximilian Sandro Stoni 0:1