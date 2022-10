Wölfnitz entscheidet Topduell gegen Donau für sich

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 15:56

Die gute Serie von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen ASKÖ Wölfnitz mit 0:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Wölfnitz zeigte sich dabei insbesondere in der zweiten Hälfte als erfahren und abgebrüht.



Leichte Vorteile für Donau in der ersten Hälfte

Wölfnitz vs. Donau lief so, wie man sich ein Derby vorstellt. Kampfbetont, aber dennoch mit einer guten spielerischen Note versehen. Chancen blieben im ersten Durchgang doch eher rar gesät, wenn sich eine Gelegenheit bot, dann aufseiten der Grünweißen, die heute Regisseur Amer Krcic und Flügelflitzer Boyo Jarjue vorgeben mussten. In der ersten Hälfte fiel das beim Spielstand von 0:0 aber noch nicht sonderlich ins Gewicht. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Blitzstart von Wölfnitz in Hälfte zwei, diesmal konnte Donau nicht mehr antworten

Wölfnitz-Trainer Michael Geyer wollte von seiner Elf wohl etwas mehr Offensivdrang sehen, jedenfalls startete Wölfnitz wie die Feuerwehr. Mederer auf der linken Seite, Querpass auf Christof Reichmann, der mit links in die lange Ecke Goalie Aljaz Cotman bezwingt (48.)! Reichmann bot über das gesamte Spiel über eine überzeugende Leistung, glänzte nicht nur für einen Augenblick. Keine zwei Minuten später: Wieder Angriff über links, Daniel Zlattinger bekommt das Leder, der zieht einfach ab und bezwingt den so starken Donau-Keeper abermals! In beiden Szenen wirkte die Donau-Defensive nicht ganz glücklich, Wölfnitz vermochte das zu nützen.

Als in der 57. Minute dann Christopher Wadl mit einer vermeidbaren Gelbroten Wölfnitz schwächte, wartete noch alles auf ein fulminantes Donau-Finish in numerischer Überlegenheit. Diese Erwartungshaltung erfüllte sich nicht. Wölfnitz brachte den Vorsprung über die Zeit, ohne große Chancen der Gäste zuzulassen. So kam das über die Saison gesehene Unvermeidliche in Spiel 15: Erstmals verließ die Truppe von Robert und Christian Trappitsch als Verlierer den Platz.

Stimme zum Spiel

Michael Geyer (Trainer Wölfnitz): „Wir haben über das Spiel gesehen nur wenig zugelassen, Topleistung meiner Mannschaft. Nächste Woche kommt Grafenstein und wir wollen die Liga vor der Winterpause nochmals zusammenrücken lassen.“

Stats

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ASKÖ Wölfnitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Wölfnitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von ASKÖ Wölfnitz. Wölfnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

In der Tabelle liegt SV Donau Klagenf. nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Während ASKÖ Wölfnitz am kommenden Samstag TSV Grafenstein empfängt, bekommt es SV Donau am selben Tag mit SV Gallizien zu tun.

Unterliga Ost: ASKÖ Wölfnitz – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 2:0 (0:0)

50 Daniel Zlattinger 2:0

48 Christof Reichmann 1:0