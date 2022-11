Sirnitz prolongiert St. Veiter Negativlauf in Unterzahl

Details Sonntag, 06. November 2022 19:33

Sirnitz und SC St. Veit lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete, obwohl die Heimischen mehr als eine Hälfte numerisch unterlegen agierten. Martin Hinteregger erzielte mit dem Ausgleich zum 1:1 seinen 17. Saisontreffer und überwintert als Torschützenkönig. Das Hinspiel hatte SC St. Veit mit 3:0 gewonnen.

Flotte erste Halbzeit mit zwei Toren und einer Roten Karte

500 Zuschauer fanden sich zum letzten Heimspiel 2022 in Sirnitz ein, die Heimischen waren sichtlich erpicht auf die Revanche für den verpatzten Season-Opener. Den ersten Treffer erzielten aber die Herzogstädter, Alexander Hofer marschiert am Flügel forsch nach vor, bedient Heiko Springer, der sein Team in der 20. Minute in Front schießt. Davon zeigt sich Sirnitz unbeeindruckt, drängt auf den Ausgleich, den Superstar Martin Hinteregger in der 32. Minute finalisiert. Wieder einmal ein Strafraumtor, mit der Brust angenommen, auf den Fuß abgelegt, abgezogen und drin war die Kugel! Sein bereits 17. Saisontreffer, womit er mit vier Toren Vorsprung auf den ersten Verfolger die Schützenliste anführt. Dabei blieb es bis zur Pause, wobei sich die Anzahl der Feldspieler um einen Mann reduzierte. Schiedsrichter Emil Ristoskov zeigt Tobias Kämper den roten Karton wegen Torraub, sehr zum Missfallen der Sirnitzer Ecke.

Sirnitz gewinnt in Unterzahl, St. Veit seit fünf Spielen sieglos

Die Heimischen stellten sich gut auf die numerische Unterlegenheit ein, Hinteregger passt zu Kulnik, Flanke in den Strafraum, Christopher Lassnig erwischt den zweiten Ball und schießt zur erstmaligen Führung ein! St. Veit kommt in der 72. Minute zum etwas glücklichen Ausgleich: Gleich zwei Mann agieren bei einem Klärungsversuch derart unglücklich, sodass Daniel Krassnitzer zum Abschluss „kommt“. Allerdings ins eigene Tor, alles even vor der Schlussviertelstunde, in der auch Sirnitz das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite wusste. Jan Peter Zaagsma will wohl zum besser postierten Kulnik flanken, daraus entstand aus dem Nichts ein Traumtor an Freund und Feind vorbei zum 3:2, das auch den Endstand bedeutete (76.). Zum Schluss feierte SGA Sirnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen SC St. Veit.

Stimme zum Spiel

Gerd Ferdinand Gwenger (Co-Trainer Sirnitz): „Mit der Roten Karte waren wir nicht einverstanden. Dennoch schafften wir einen Sieg. Die Herbstsaison verlief nach Startproblemen zufriedenstellend. Unser Kader ist aber so klein, dass wir uns im Winter um Verstärkungen umsehen.“



Stats

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Heimmannschaft im Klassement nach vorn und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. SGA Sirnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

SC St. Veit rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Während Sirnitz mit 25 Punkten in der Tabelle gut platziert ist, verliert SC St. Veit (23 Zähler) nach fünf Spielen ohne Sieg mächtig an Boden.

SGA Sirnitz verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 19.03.2023 bei FC St. Michael/Lav. wieder gefordert.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SC St. Veit, 3:2 (1:1)

76 Jan Peter Zaagsma 3:2

72 Eigentor durch Daniel Krassnitzer 2:2

60 Christopher Lassnig 2:1

32 Martin Hinteregger 1:1

20 Heiko Norbert Springer 0:1