Der ASV stürzt Grafenstein von der Spitze!

Details Samstag, 25. März 2023 23:00

Am Samstag kam TSV Grafenstein bei Annabichler Sportverein nicht über ein 2:2 hinaus. Die Annabichler lieferten sich nach einer 2:0-Führung einen achtbaren Kampf gegen favorisierte Grafensteiner und wurden mit einem Punkt belohnt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Annabichler SV ein 2:1-Sieger feststand.

Blitzstart vom ASV

225 Zuschauer sahen, wie Denis Tomic früh das 1:0 für das Heimteam markierte (8.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Giuliano Popodi den Vorsprung vom Annabichler Sportverein. Es waren zwei Treffer, die aus dem Gameplan von Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein zu entnehmen waren, der erste nach einer einstudierten Ecken-Kombination, den zweiten leitete Keeper Vladimir Kajkut gewollt nach einem langen Abschlag ein. Es war das Rezept der Hausherren, nach vielen Ausfällen ihr Glück mit einfachem Spiel und immensem Kampfgeist zu suchen. Grafenstein dominierte wohl das Geschehen, weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung vom Annabichler SV in die Kabine.

Grafenstein mit Schadensbegrenzung

Die Gäste verloren bereits völlig überraschend das Hinspiel und standen in der zweiten Hälfte unter massiven Druck. Die Tabellenführung drohte flöten zu gehen. Nach einem Doppelpass erzwang Fabian Strasser ein Eigentor in der 55. Minute: Pechvogel Luca Koschu beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit TSV Grafenstein den 1:2-Anschluss. Die Gäste dominierten nun das Geschehen, aber der Ausgleich wollte gegen aufopfernd kämpfende ASVler nicht fallen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Grafenstein doch einen davor vergebens reklamierten Strafstoß zugesprochen bekam. Der eingewechselte Emre Yalcin wurde zu optimistisch attackiert, Bernhard Walzl verwandelte zum Ausgleich (91.).

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): „Wir haben gegen Grafenstein vier Punkte geholt und abermals große Leidenschaft bewiesen. Uns fehlten fünf Stammspieler, die Truppe war nur knapp über 20 Jahre im Mittel alt. Ich bin stolz auf die Burschen, auch wenn ein später Ausgleich immer schmerzt.“

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): „Wir mögen individuell etwas besser sein, der ASV hat heute gezeigt, dass Einsatz das wettmachen kann. Hut ab und Gratulation. Die Saison wird bis zum Ende spannend bleiben.“

Stats

Annabichler SV bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Annabichler Sportverein derzeit auf dem Konto.

Nur dreimal gab sich Grafenstein bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass TSV Grafenstein zuletzt eine Niederlage kassierte.Die Tabellenführung ging heute aber gegen den SV Donau verloren.

Am kommenden Sonntag tritt Annabichler SV beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg an, während Grafenstein zwei Tage zuvor SGA Sirnitz empfängt.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – TSV Grafenstein, 2:2 (2:0)

91 Bernhard Walzl 2:2

55 Eigentor durch Luca Koschu 2:1

14 Giuliano Popodi 2:0

8 Denis Tomic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei