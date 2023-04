In letzter Sekunde: Mladenovic trifft zum nächsten Sieg für Eisenkappel!

Details Sonntag, 02. April 2023 10:13

Der FC Eisenkappel behält die blütenweiße Weste mit einem 2:1-Erfolg über den SV Dolomit Eberstein. Nach einem Rückstand wurde das Ding noch gedreht. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Ausgeglichene erste Hälfte ohne Tore

Bei ausgezeichneten Bedingungen lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, die gegnerischen Abwehrreihen konnten aber nur selten überwunden werden. Auch gab es noch relativ viele Fehler im Spielaufbau.Bei ruhenden Bällen ging bei Eberstein Gefahr von Routinier Toni Krijan aus, David Smrtnik & Florian Opietnik kamen bei Eisenkappel einem Treffer nahe. Dennoch ging es torlos in die Kabinen, bei Eisenkappel steckte trotz superben Saisonstart vielleicht doch die recht trostlose Bilanz gegen die Görtschitztaler im Hinterkopf..

Eberstein führt, bringt aber keine Punkte über die Ziellinie

Toni Krijan deutete im ersten Durchgang bereits seine Gefährlichkeit an. Im zweiten traf er zum 1:0 zugunsten von SV Eberstein (53.). Wie es auch fast nicht anders sein konnte, aus einem direkten Freistoß am 16er.

Das Tor tat dem Spiel sichtlich gut, die Heimischen mussten nun mehr Risiko nehmen und Opietnik fand zwei hochkarätige Chancen vor, die er allerdings vergab. FC Eisenkappel gelang dennoch mithilfe von SV Dolomit Eberstein der Ausgleich, als Rene Hartl das Leder in das eigene Tor lenkte (76.). Der Unglücksrabe wurde von Igor Orasches scharfem Stanglpass eiskalt erwischt, war machtlos.

Eisenkappel drückte, die Zeit ging jedoch unbarmherzig weiter. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Niko Smrtnik von der Grundlinie Adriano Mladenovic optimal am 16er bediente, der blieb cool und schoss zum Siegestreffer in letzter Minute ein! . Am Ende verbuchte FC Eisenkappel gegen SV Eberstein die maximale Punkteausbeute, der dritte Sieg im dritten Frühjahresspiel.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): „Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Der gute Lauf im Frühjahr ist das Ergebnis unserer guten Arbeit. Jetzt passt bei uns alles, die Stimmung ist hervorragend. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz."

Stats

Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 38 erzielten Treffern. Zuletzt lief es erfreulich für FC Eisenkappel, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Dolomit Eberstein nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mit diesem Sieg zog Eisenkappel an den Gästen vorbei auf Platz fünf. SV Eberstein fiel auf die siebte Tabellenposition. Sechs Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat SV Dolomit Eberstein derzeit auf dem Konto. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat FC Eisenkappel momentan auf dem Konto.

Eisenkappel tritt am kommenden Samstag bei ASKÖ Wölfnitz an, SV Eberstein empfängt am selben Tag Bezirksrivalen SC St. Veit.

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – SV Dolomit Eberstein, 2:1 (0:0)

92 Adriano Mladenovic 2:1

76 Eigentor durch Rene Hartl 1:1

53 Toni Krijan 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei