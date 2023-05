St. Michael/L. mit Sieg über Eisenkappel gerettet!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 14:21

Gegen St. Michael/L. setzte es für den FC Eisenkappel eine etwas zu hoch ausgefallene 1:4-Pleite. Weite Teile des Spiels gestalteten sich offen, ehe im Finish die deutliche Entscheidung fiel. Im Hinspiel hatte FC St. Michael/Lav. einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

St. Michael unter neuem Trainer Puggl mit zwei Zwillingspaaren am Start

Novum im Lavanttal, der neue Trainer Reinhard Puggl, startet gleich mit zwei Zwilingspaaren: Mirac & Berat Alegöz (16 Jahre) bzw. Jakob & Lorenz Opressnig (19 Jahre) fanden Berücksichtigung in der Startelf. Torhüter Mirac Alegöz bekam in den nächsten 90 Minuten einige Arbeit, die er souverän meisterte:

Reinhard Puggl sollte indes erst ab Sommer das Amt übernehmen, das Engagement wurde vorverlegt, wie Obmann Erwin Svensek berichtet: „Als Heli Kirisits aufhörte, schien eigentlich alles safe zu sein. Dann rutschten wir doch in den erweiterten Abstiegskampf und baten Reinhard, sofort zu übernehmen." Die Premiere gegen Ludmannsdorf brachte gleich drei Punkte ein.

Nach starkem Druck bei 2:1 zieht St. Michael davon

Eisenkappel war vor diesem Spiel das beste Team der Rückrunde. Diesmal startete die Elf von Bernhard Starz aber denkbar schlecht. Jakob Opressnig trifft per Elfer in Minute 3, Michael Six legt per Weitschuss in der 20. das 2:0 drauf. Erst dann fanden die Vellachtaler besser ins Spiel, Florian Opietnik verkürzte auf 2:1, zugleich der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel baute Eisenkappel Dauerdruck auf und nun rückte Teenie-Torhüter Mirac Alegöz verstärkt in den Mittelpunkt., hielt einige schwere Bälle und bewahrte so seine Teamkameraden vor dem Ausgleich. Als die Drangphase überstanden war, erhöhte Adnan Fajic nach gutem Kombinationsspiel auf 3:1 (69.) für FC St. Michael/Lav.. Für ruhige Verhältnisse sorgte Alexander Kirisits, als er das 4:1 für St. Michael/Lav. besorgte (85.). Letzten Endes holte St. Michael/L. gegen FC Eisenkappel drei Zähler. Der Sieg war sicher verdient, wenngleich er etwas zu hoch ausfiel.

Stimme zum Spiel

Erwin Svensek (Obmann St. Michael): „Eigentlich hoffte ich ja, dass wir uns im Frühjahr nach vorne orientieren können. Jetzt haben wir aber mal den Klassenerhalt fix geschafft.“

Stats

FC St. Michael/Lav. sprang mit diesem Erfolg auf den achten Platz.

Der Patzer der Gäste zog im Klassement keine Folgen nach sich.

Nächster Prüfstein für St. Michael/Lav. ist ASKÖ Wölfnitz (Samstag, 17:00 Uhr). FC Eisenkappel misst sich am selben Tag mit SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht (17:30 Uhr).

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – FC Eisenkappel, 4:1 (2:1)

85 Alexander Kirisits 4:1

69 Adnan Fajic 3:1

34 Florian Opietnik 2:1

20 Michael Six 2:0

3 Jakob Opressnig 1:0

