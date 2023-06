Packendes & spektakuläres 4:4-Remis zwischen ASKÖ Mittlern und SV Eberstein

Details Montag, 05. Juni 2023 12:20

Im Spiel von Mittlern gegen SV Eberstein gab es im Rahmen der 29. Runde am Samstagnachmittag Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten nach einem wahrlich rassigen Schlagabtausch die Punkte beim Stand von 4:4. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV Dolomit Eberstein vom Favoriten. Im Hinspiel hatten die Gäste das heimische Publikum beglückt und mit 5:3 gesiegt.

Unglaublicher Spielverlauf mit acht Treffern

200 Zuschauer sahen einen Blitzstart des Heim-Teams: Für die 1:0-Führung war Christopher Hober verantwortlich - er traf aus der ersten ernstzunehmenden Möglichkeit mit einem Schuss ins kurze Eck zur Führung der Hausherren. Wer glaubte, SV Eberstein sei geschockt, irrte. Fabian Rafer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (14.) - nach einem Luftloch am 16er spielte der Angreifer den Nutznießer und stellte alles auf Anfang. Doch diese unglaubliche Anfangsphase ging unaufhaltsam weiter: Nur 120 Sekunden später lag Mittlern dank eines Treffers von Adrian Lippnig bereits wieder in Front. Nach einem hohen Ball verwertete er infolge einer Unsicherheit des Gegners im Strafraum - 2:1. Keine 60 Sekunden später legten die Heimischen nach - Christopher Hober gelang das 3:1. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Manuel Rabitsch auf Seiten von SV Eberstein das 2:3 (45.) aus einem souverän verwandelten Elfmeter. Die Pausenführung von ASKÖ Mittlern fiel knapp aus. Fabian Prieger schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Dolomit Eberstein (68./75.). Zunächst war dieser mit einem abgefälschten Schuss erfolgreich, dann vollstreckte er ins kurze Eck. Damit stand es zur Einkehr in die Schlussphase 3:4. Stefan Klatzer, der in der 85. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich - auch er traf vom Elfmeterpunkt aus. Letztlich trennten sich Mittlern und SV Eberstein remis.

Zahlen & Fakten

Bei ASKÖ Mittlern präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Kurz vor Saisonende besetzt Mittlern mit 44 Punkten den vierten Tabellenplatz. ASKÖ Mittlern blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Ein Punkt reichte SV Dolomit Eberstein, um in der Tabelle Plätze gutzumachen. Mit nun 33 Punkten steht SV Eberstein auf Platz zwölf. Seit vier Spielen wartet SV Dolomit Eberstein schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Als Nächstes steht für Mittlern eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:00 Uhr) geht es gegen DSG Sele Zell. SV Eberstein empfängt – ebenfalls am Samstag – SC jobcreativ St. Stefan.

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SV Dolomit Eberstein, 4:4 (3:2)

85 Stefan Klatzer 4:4

75 Fabian Prieger 3:4

68 Fabian Prieger 3:3

45 Manuel Rabitsch 3:2

17 Christopher Hober 3:1

16 Adrian Martin Lippnig 2:1

14 Fabian Rafer 1:1

8 Christopher Hober 1:0

