Spitzenspiel endet mit Punkteteilung: SV Donau Klagenfurt kommt bei Eisenkappel über ein 1:1 nicht hinaus

Details Montag, 05. Juni 2023 12:28

Am Samstagabend stand in der Unterliga Ost, Spieltag 29, das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten FC Eisenkappel, der allerdings um die beiden vordersten Plätze nicht mehr mitmischte, und dem Leader SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht, auf dem Programm. Das Match kam hochklassig und unterhaltsam daher - ab Ende gab's ein 1:1-Remis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV Donau hatte mit 3:0 gesiegt.

Hochklassiges Unterfangen mit einem 1:1 als Endprodukt

Von Anfang an nahm das Geschehen Fahrt auf, es ging rasch hin und her - Halbchancen gab es hüben wie drüben. Und mit dem ersten Hochkaräter schlugen die Hausherren dann auch prompt zu (8.) - nach einer herrlichen Kombination vollstreckte David Smrtnik zum vielumjubelten 1:0. Auch in der Folge blieb das Match hochklassig und nach 25 Minuten schlug auch der Tabellenführer das erste Mal zu: Infolge eines Freistoßes wurde Andre Hubert Schmedler alleingelassen, nahm sich dieser Freiräume dankend an und vollstreckte via Kopfball zum 1:1. Mit diesem Ausgleichstreffer im Rücken kam der Gast plötzlich mit einer anderen Wucht daher, drückte auf den Turnaround, welcher bis zum Pausenpfiff allerdings nicht geglückt war. 1:1 der Zwischenstand nach 45 Minuten. Zum Start in den zweiten Durchgang hielten die Heimischen zunächst wieder brav dagegen, ehe sich zum Abspann eine weitere Drangperiode des Leaders ankündigte - doch allen Großchancen zum Trotz, blieb es letzten Endes doch beim Remis.

Zahlen & Fakten

Beim Gastgeber präsentierte sich die Abwehr angesichts 61 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (57). Kurz vor Saisonende besetzt FC Eisenkappel mit 47 Punkten den dritten Tabellenplatz. Eisenkappel erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 29 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Donau Klagenf. 60 Zähler zu Buche. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 28 Gegentreffer kassierte SV Donau. SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

FC Eisenkappel tritt am kommenden Samstag bei TSV Grafenstein an, SV Donau Klagenf. empfängt am selben Tag ASKÖ Wölfnitz.

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 1:1 (1:1)

25 Andre Hubert Schmedler 1:1

8 David Smrtnik 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei