Zum Saison-Ausklang schnappt sich St. Veit gegen den Annabichler Sportverein drei Zähler

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:13

SC St. Veit gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen Annabichler Sportverein. Damit klettern die Heimischen vor den morgen noch ausstehenden Partien vorerst auf Rang vier, während der Gast die Saison auf Platz neun abschließen wird. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 1:0 einen Erfolg für Annabichler SV bejubelt.

Zwei-Tore-Vorsprung hält bis zum Schluss

In der Anfangsphase zeigen sich beide Teams willig, doch fehlt es hier wie da an Durchschlagskraft und Präzision. Lange Zeit stand in Akt eins torlos, ehe die Heimischen zuschlugen: Vor 153 Zuschauern war Heiko Norbert Springer mit der Führung zur Stelle (38.). SC St. Veit nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Alexander Hofer erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn für die Gastgeber auf 2:0 (47.) - ein Auftakt nach Maß in den zweiten Durchgang. Wenige Minuten später verkürzte Annabichler Sportverein auf 1:2 (49.) durch Emil Jantscher. Lukas Strasser traf zum 3:1 zugunsten von SC St. Veit (62.) - der Zwei-Tore-Polster war wiederhergestellt. Am Schluss fuhr SC St. Veit gegen Annabichler SV auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Zahlen & Fakten

Das große Potential von SC St. Veit blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit SC St. Veit zu rechnen sein. Mit der Offensive von SC St. Veit musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 30 Spielen war SC St. Veit mit 63 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Im gesamten Saisonverlauf holte man zwölf Siege und neun Remis und musste nur neun Niederlagen hinnehmen. SC St. Veit zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit Rang neun hat Annabichler Sportverein am Ende der Spielzeit eine Position im Mittelfeld inne. Zehn Siege und acht Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Annabichler SV alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Unterliga Ost: SC St. Veit – Annabichler Sportverein, 3:1 (1:0)

62 Lukas Strasser 3:1

49 Emil Jantscher 2:1

47 Alexander Hofer 2:0

38 Heiko Norbert Springer 1:0

