Nach rassigem Remis gegen St. Stefan muss Eberstein in die Relegation

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:59

SV Dolomit Eberstein und SC jobcreativ St. Stefan beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Damit führt der Weg für die Hausherren in die Relegation, wo im Ringen um den Klassenerhalt der FC Dölsach aus der Unterliga West wartet. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Drama bis zum Schluss

Adnan Shabani brachte SC St. Stefan in der 17. Minute in Front. Danach entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch, der beinahe das 0:2 (30.) und kurz darauf durch einen Lattenkracher (41.) fast den Ausgleich erlebte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Mathias Moitzi seine Chance und schoss ein Traumtor zum 2:0 (43.) für den Gast. Noch vor dem Seitenwechsel führt ein Elfmeter durch Toni Krijan zum Anschlusstreffer - 1:2 (45.+1). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den St. Stefan für sich beanspruchte. Unmittelbar nach Wiederbeginn gelang auch Eberstein ein Traumtor durch Toni Krijan - 2:2 (47). Das 3:2 der Gastgeber stellte Andre Adolf Wurzer sicher (62.). Für SC jobcreativ St. Stefan avancierte Andreas Gressl zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 (94.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen SV Dolomit Eberstein und SC St. Stefan mit einer Punkteteilung auseinander und Eberstein muss weiter um den Ligaverbleib bangen.

Zahlen & Fakten

SV Eberstein holte aus 30 Spielen 34 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz 13. Zum Saisonabschluss kommt SV Dolomit Eberstein auf sieben Siege, 13 Unentschieden und zehn Niederlagen.

Nach allen 30 Spielen findet sich St. Stefan in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Unterliga Ost vorbereiten. Im Angriff von SC jobcreativ St. Stefan fehlte es in diesem Fußballjahr an Durchschlagskraft, was an 45 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist.

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – SC jobcreativ St. Stefan, 3:3 (1:2)

94 Andreas Gressl 3:3

62 Andre Adolf Wurzer 3:2

47 Toni Krijan 2:2

46 Toni Krijan 1:2

43 Mathias Moitzi 0:2

17 Adnan Shabani 0:1

