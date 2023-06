Mit acht (!) Akteuren am Feld endet das fast 40-jährige Dasein Ludmannsdorfs in der Unterliga

Details Sonntag, 11. Juni 2023 01:05

Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 4:3 endete und den Gästen die traurige Gewissheit des Abstieges bescherte. Die Ausgangslage sprach für den St. Michael/Bl, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Was eine Dramaturgie im Abstiegskampf

Markus Partl war es, der vor 500 Zuschauern in der 16. Minute nach einem perfekten "Stanglpass" das 1:0 für SV Ludmannsdorf besorgte. Manuel Konegger versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz des Gasts - sein herrlicher Distanzschuss aus 25 Metern brachte den Einstand. Drei Minuten später ging Ludmannsdorf durch den zweiten Treffer von Partl wieder in Front - diesmal vollendete er nach einer perfekten Flanke mit dem Kopf. St. Michael/Bl. zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Arnold Gross (31.) und Rene Partl (39.) mit ihren Treffern das Spiel. Beim 2:2 war's ein Kopfball in Richtung leeres Tor, das 3:2 wiederum resultierte aus einem satten Schuss ins linke untere Eck. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Referee schickte Nico Spendier von SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf mit glatt Rot vom Feld (61.). In die Bredouille brachte David Gasser SV Ludmannsdorf in der 72. Minute, indem er die Ampelkarte kassierte - der Gast war damit nur noch zu neunt! In Minute 82 der nächste Rückschlag für Ludmannsdorf: Michael Augustin Jakopitsch sah den zweiten gelben Karton - Ludmanndorf musste die Partie also mit acht Akteuren beenden. Trotz dreifacher numerischer Überzahl mussten die Heimischen durch Danijel Josimovic den Treffer zum 3:3 hinnehmen (90.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Amar Joldic noch einen Treffer parat hatte (92.) und mit dem 4:3 für das Heim-Team den Abstieg der Gäste Realität werden ließ. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der St. Michael/Bl. SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf 4:3.

Final facts...

Mit Rang zehn hat St. Michael/Bl. am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Zum Saisonabschluss kommt der St. Michael/Bl. auf zehn Siege, acht Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Bilanz setzt sich bei den Gästen aus neun Erfolgen, sechs Remis und 15 Pleiten zusammen. Vom Glück verfolgt war SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 4:3 (3:2)

92 Amar Joldic 4:3

90 Danijel Josimovic 3:3

39 Rene Partl 3:2

31 Arnold Gross 2:2

30 Markus Partl 1:2

27 Manuel Konegger 1:1

16 Markus Partl 0:1

