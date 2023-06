Meistertitel: Nach Kamsek-Triplepack winkt Donau Klagenfurt die Kärntner Liga!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 01:14

Zu einem Saison-Finish höchster Güte kam es in der Unterliga Ost im Kampf um den Auf- sowie in jenem gegen den Abstieg am letzten Spieltag. SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 3:2-Sieg dank des dreifach erfolgreichen Torschützen Izidor Erazem Kamsek, der die Hausherren am heutigen Tage quasi im Alleingang zum Titel und dem damit einhergehenden Aufstieg schoss. Der Spitzenreiter wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte ASKÖ Wölfnitz die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Hochspannung vorprogrammiert!

Beide Teams waren vor 500 Fans mit immensem Tatendrang gestartet - die Hausherren trafen nach einer Ecke (3.) nur Aluminium, der Gast verpasst ebenso denkbar knapp im Gegenzug (4.). Danach entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch, in dem Kamsek nach einem hohen Ball wunderbar aus 14 Metern links oben einschob - 1:0 (20.) für den Leader. Dann ging's rund: Schlussmann Aljaz Cotman (Donau Klagenfurt) sah die glatt rote Karte nach einem heiklen Tackling 18 Meter vor dem Tor - für Kritik sah dann auch Trainer Trappitsch die rote Karte. Die Hausherren damit für den Rest der Partie (ab Minute 22) in numerischer Unterzahl unterwegs. Und dieser bediente sich das Gast in Minute 36: Reichmann überwand den gegnerischen Schlussmann mit einem Distanzschuss - 1:1. Und dann ging's wieder immens heiß wer, sah diesmal Torschütze Christof Reichmann (Wöflnitz) die rote Karte (42.) - der "Gleichstand" an Spielern war wiederhergestellt. Unmittelbar vor dem Kabinengang schlugen die Hausherren dann sportlich ein weiteres Mal zu, vollstreckte neuerlich Kamsek nach einem Freistoß via Kopfball ins lange Eck - 2:1 (45.+2.), der Pausenstand.

Auch der Auftakt in Akt zwei gehört den Heimischen, die einen Lattenkopfball (55.) und einige weitere Hochkaräter ungenutzt ließen. Während starker Regen einsetzte, machte der Hausherr nach 69. Minuten vermeintlich den Deckel drauf: Kamsek mutierte zum Hattrick-Hero und schob zum 3:1 ein. Während Donau Klagenfurt - St. Ruprecht dann auf die Entscheidung aus war, gelang den Gästen in der Schlussphase (84.) durch Johannes Mederer, der nach einer Linksflanke zur Stelle war, der Anschlusstreffer... Doch alle Bemühungen im Abspann blieben unbelohnt, Donau Klagenfurt brachte den Erfolg über die Zeit und jubelt über den MEISTERTITEL!

Weitere Zahlen & Fakten

Nach 30 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Donau 63 Zähler zu Buche. Die Abwehr von SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht glich in dieser Saison einem Bollwerk. Mit 30 Gegentoren kassierte kein Team der Unterliga Ost weniger Treffer als SV Donau Klagenf. Zehn Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von SV Donau der nun abgeschlossenen Saison.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Wölfnitz den siebten Tabellenplatz. Zum Saisonabschluss kommt Wölfnitz auf elf Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen.

Unterliga Ost: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – ASKÖ Wölfnitz, 3:2 (2:1)

83 Johannes Mederer 3:2

70 Izidor Erazem Kamsek 3:1

47 Izidor Erazem Kamsek 2:1

37 Christof Reichmann 1:1

21 Izidor Erazem Kamsek 1:0

