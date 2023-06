Bad St. Leonhard verabschiedet sich mit Tor-Feuerwerk gegen Sirnitz aus der Unterliga

Details Sonntag, 11. Juni 2023 01:24

SV Bad St. Leonhard ließ SGA Sirnitz keine Chance und siegte am letzten Spieltag krachend mit 8:0. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Leonhard als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Damit gelang den Heimischen ein würdiger Kehraus auf dem vorletzten Rang, der ja mit dem Abstieg einhergeht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Einbahnstraßen-Fußball zum Saisonende

David Pabst sicherte SV Bad St. Leonhard vor 400 Zuschauern vom Elfmeterpunkt die Führung (10.). Mit einem schnellen Hattrick (16./21./22.) zum 4:0 schockte Patrick Schlacher Sirnitz. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Stürmer seinen vierten Treffer nachlegte (42.). Mit einem überragenden Vorsprung für SV Leonhard ging es in die Pause. Auch Andreas Steinkellner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Bad St. Leonhard (60./67.). Marcel Rene Pfennich besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für den Gastgeber (90.). Mit dem Spielende fuhr SV Bad St. Leonhard einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Sirnitz klar, dass gegen SV Leonhard heute kein Kraut gewachsen war.

Final facts...

Zum Saisonabschluss weist SV Leonhard sieben Siege vor, denen neun Remis und 14 Niederlagen gegenüberstehen.

Mit 76 Gegentreffern stellte SGA Sirnitz die anfälligste Defensive der Liga. Die Gäste schließen das Fußballjahr auf Rang acht ab. In der Zum Saisonende hat SGA Sirnitz zehn Siege, zwölf Niederlagen und acht Unentschieden auf dem Konto stehen.

Unterliga Ost: SV Bad St. Leonhard – SGA Sirnitz, 8:0 (5:0)

90 Marcel Rene Pfennich 8:0

67 Andreas Steinkellner 7:0

60 Andreas Steinkellner 6:0

42 Patrick Schlacher 5:0

22 Patrick Schlacher 4:0

21 Patrick Schlacher 3:0

16 Patrick Schlacher 2:0

10 David Pabst 1:0

