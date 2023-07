Überraschung am Wörthersee! SG Krumpendorf/Pörtschach wirft Maria Saal aus dem Cup

Details Sonntag, 23. Juli 2023 21:53

Der Cup hat seine eigenen Gesetze – diesen Spruch hört man immer wieder. Meistens sind es aber doch die Favoriten, die sich in den Erstrundenpartien durchsetzen. Manchmal trifft der allbekannte Spruch aber doch zu und eine Mannschaft aus einer niedrigeren Liga, wirft ein höher klassiertes Team raus. Im Match zwischen der SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach und dem SK Maria Saal ist genau das passiert. Den Einzug in Runde zwei des Villacher Bier/KFV-Cups schaffte das Team aus der 1. Klasse C.

Führung für tapfere Krumpendorfer

Nachdem das Match zuvor aufgrund des Gewitters am Samstagabend auf Sonntag verschoben werden musste, war das Wetter an diesem Abend wahrlich perfekt, als um 18 Uhr die Partie vor gut 150 Zusehern am Krumpendorfer Sportplatz von Schiedsrichter Wolfgang Pichler angepfiffen wurde. Und schon zu Beginn war zu sehen, dass sich die Gastgeber hier nicht zurückhalten werden. In Minute 25 erzielte nämlich Ammar Kabaklija die Führung für den Underdog vom Wörthersee. Mit diesem 1:0-Zwischenstand ging es nach 45 Minuten auch in die Kabinen.

Zweimaliger Ausgleich und Elferschießen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs übernahm der SK Maria Saal das Kommando und netzte prompt durch den neuverpflichteten Günther Zussner. Die SG gab sich aber nicht geschlagen und schlug in Form von Andreas Hartl in der 69. Minute wieder zurück. Günther Zussner war aber dann wieder jener Mann, der erneut den Ausgleich erzielte. So blieb es bis zur 90. Minute, was ein Elferschießen zur Folge hatte. Nachdem fünf Schützen trafen und Julian Pichler seinen Elfer vergab, sah es so aus, als würde der Favorit das Ding holen. Doch dann wendete sich das Blatt und Markus Appe und Nenad Popovic auf Seiten der Gäste scheiterten ebenfalls vom Elferpunkt. Alles kam auf die letzten zwei Schützen an und als Kingsley Duru für die Gastgeber traf und Tyrone Marcel McCargo für Maria Saal vergab, war klar, die SG Wörthersee hat den Einzug in die nächste Runde geschafft und den Favoriten aus dem Cup gekegelt.

Martin Kaiser, Trainer SG Krumpendorf/Pörtschach:

„Heute kann ich nur den Hut vor der Leistung der Mannschaft ziehen. Zwar agierten wir defensiv und Maria Saal war weitestgehend spielbestimmend, dennoch schafften wir es, Nadelstiche zu setzen und ein 2:2 zu holen. Im Elferschießen ist dann immer etwas Glück dabei, aber das war heute wohl das Glück des Tüchtigen. Wegen dieser Mannschaftsleistung war der Sieg heute verdient. Wir hoffen nun, das Feuer dieses Erfolges auch in den Ligaauftakt mitzunehmen und wollen so schnell wie möglich in weiter Ferne der Abstiegsplätze kommen.“

Das erste Match in der Liga steht für beide Teams dann schon nächste Woche am Programm. Die SG Krumpendorf/Pörtschach bekommt es in der 1. Klasse C mit Liebenfels zu tun, während Maria Saal zu Beginn in der Unterliga Ost gegen den ASV ran muss.

