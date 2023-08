Durchaus überraschend! Saisonauftaktsieg für die DSG Ferlach über St. Michael/Bl.

Details Sonntag, 30. Juli 2023 07:25

Aufsteiger DSG Ferlach gewann das Samstagsspiel gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit 2:0. Für den Aufsteiger ein idealer Einstieg in die neue Spielklasse und vor allem ein Sieg, der viel Selbstbewusstsein bringen wird.

St. Michael nützt Chancen nicht

In den ersten 45 Minuten war St. Michael/Bl. die weit aktivere Mannschaft und war spielerisch klar besser. Allerdings wusste man diese Überlegenheit nicht in etwas Zählbares umzumünzen und so blieben Tore Mangelware. Zur Pause stand ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Umstellung wirkt

DSG-Trainer Mario Woschitz stellte um und agierte fortan mit einer Viererkette. Obwohl bei der Heimelf fünf Stammspieler fehlten, wirkte diese Änderung und man kam zu mehreren guten Chancen. Michael Krainer brachte Ferlach in der 58. Minute nach vorn. Nach einer Flanke zur Mitte traf er aus ca. 20 Metern ins lange Eck. In der 74. Minute erhöhte Andreas Schritliser nach einem druckvollen Angrif auf 2:0 für die Gastgeber. Am Schluss schlug die DSG Ferlach St. Michael/Bl. mit 2:0.

Mario Woschitz, Trainer der DSG Ferlach: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, da war St. Michael die klar bessere Mannschaft. Nach meiner Umstellung lief es dann aber besser und wir hatten Gegner und Spiel im Griff. Jetzt sind wir in der neuen Liga angekommen."

Nächster Prüfstein für DSG Ferlach ist der SK Maria Saal (Samstag, 17:30 Uhr). St. Michael/Bl. misst sich am selben Tag mit FC Eisenkappel (19:00 Uhr).

Unterliga Ost: DSG Ferlach – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 2:0 (0:0)

74 Andreas Bernhard Schritliser 2:0

58 Michael Krainer 1:0

