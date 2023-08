SV Feldkirchen gewinnt unterhaltsames, torreiches Match bei ASKÖ Mittlern

Details Freitag, 11. August 2023 23:27

ASKÖ Mittlern hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück vorerst etwas in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:5-Niederlage gegen den SV M&R Feldkirchen am Freitagabend hingenommen werden. Die Gäste ihres Zeichens halten wiederum weiterhin beim Punktemaximum.

Tore wie am Fließband

Andreas Tiffner markierte in einer rassigen Anfangsphase prompt die Führung für den SV Feldkirchen (11.). Kevin Alfons Bretis erhöhte für den Gast auf 2:0 (16.). Christopher Hober versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz von SV Feldkirchen und ließ mit dem Anschlusstreffer zwischenzeitlich wieder Spannung aufkommen. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Tiffner seinen zweiten Treffer nachlegte (40.) - der Zwei-Tore-Vorsprung war wiederhergestellt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 2:3 von Mittlern zeichnete Robert Matic dank eines feinen Freistoßes verantwortlich (72.). Felix Pertlwieser trug sich in der 76. Spielminute in die Torschützenliste ein und markierte im Gegenzug eines Stagenschusses der Hausherren das 2:4. Für das 5:2 zugunsten des SV M&R Feldkirchen sorgte dann kurz vor Schluss Tim Oman (86.). Die 2:5-Heimniederlage von ASKÖ Mittlern war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Die Gastgeber stehen nach zwei absolvierten Spieltagen an letzter Position des Klassements.

SV Feldkirchen macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang drei.

Nächster Prüfstein für Mittlern ist der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg (Dienstag, 10:30 Uhr). Der SV Feldkirchen misst sich am selben Tag mit SV Dolomit Eberstein (18:00 Uhr).

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SV M&R Feldkirchen, 2:5 (1:3)

86 Tim Oman 2:5

76 Felix Pertlwieser 2:4

72 Robert Matic 2:3

40 Andreas Tiffner 1:3

36 Christopher Hober 1:2

16 Kevin Alfons Bretis 0:2

11 Andreas Tiffner 0:1

