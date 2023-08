SC St. Stefan feiert gegen SGA Sirnitz dank starker Beginnphase souveränen Heimsieg

Details Dienstag, 15. August 2023 22:29

SGA Sirnitz hatte am Dienstag gegen SC jobcreativ St. Stefan mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Das Match ging im Zuge der 4. Runde in der Unterliga Ost über die Bühne.

Starker Auftakt als Wegbereiter für Heimsieg

Vor einer Kulisse von 250 Zuschauern war es Tomasz Smrtnik, der das 1:0 für SC St. Stefan erzielte. Nach dem Blitz-Start folgte rasch der zweite "Geniestreich" der Hausherren: Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jakob Elias Poms (10.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem 3:0 durch Christoph Raphael Joham schien die Partie bereits in der 52. Minute mit St. Stefan einen sicheren Sieger zu haben. In der 78. Minute brachte Michael Kulnik das Netz für Sirnitz zum Zappeln, doch einen Turnaround, respektive ein Comeback, vermochte er damit nicht mehr einzuleiten. Insgesamt reklamierte SC jobcreativ St. Stefan gegen den Gast einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Nächster Prüfstein für St. Stefan ist am Freitag, den 18.08.2023 (18:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage St. Andrä / Lav. Einen Tag später (17:00 Uhr) misst sich SGA Sirnitz mit dem SV M&R Feldkirchen.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – SGA Sirnitz, 3:1 (2:0)

78 Michael Kulnik 3:1

52 Christoph Raphael Joham 3:0

10 Jakob Elias Poms 2:0

5 Tomasz Smrtnik 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.