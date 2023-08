"Lucky Punch" in der Nachspielzeit: Eisenkappel ringt Annabichler SV nieder

Details Sonntag, 20. August 2023 15:42

Ein ausgeglichenes und bis zum Abpfiff hochspannendes Match in der Unterliga Ost bekamen am Samstagnachmittag die Zuschauer beim Duell des FC Eisenkappel mit dem Annabichler SV geboten. Nachdem die Heimischen den Führungstreffer lanciert hatten, gelang den Gästen im Schussakt der Ausgleich, ehe ein Lucky Punch doch für den Vollerfolg des Heim-Teams sorgte... Damit stockt Eisenkappel das Punktekonto auf sechs Zähler auf, während der ASV weiter bei drei Punkten hält.

Die vierte Minute der Nachspielzeit bringt den Heimsieg

Das Match kam anfänglich ausgeglichen daher, ehe die Gäste in Minute 25 durch einen Lattenschuss erstmals gehörig anklopften. Danach entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Chancen beiderseits, welcher erst nach dem Seitenwechsel seinen ersten Torerfolg erleben sollte: Rudi Kustec brachte das Heim-Team in der 52. Minute in Front, ehe kurz darauf ein Lattenschuss von Eisenkappel (54.) folgte. Während die Hausherren dann auf die Entscheidung gierten, schlugen die Gäste aus einem Elfmeter zurück und erzielten durch Patrick Schweizer den Ausgleich (80.). Als alles bereits nach einem Remis roch, schlugen die Heimischen in der achtminütigen Nachspielzeit ein zweites Mal zu und lancierten durch den Treffer von Florian Opietnik den Heimsieg (94.).

