Heißer Tanz im Nachtragsspiel: DSG Ferlach dreht Partie bei SK Maria Saal

Details Dienstag, 22. August 2023 20:32

Der SK Maria Saal und DSG Ferlach lieferten sich am Dienstagabend im Zuge der 2. Runde in der Unterliga Ost, ein Nachtragsspiel, ein spannendes Duell auf Augenhöhe, das nach zweimaliger Führung der Hausherren mit 2:3 endete.

Vier Treffer binnen zwölf Minuten

Daniel Wernig traf vor 70 Besuchern zum 1:0 (12.). Danach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch ohne weitere Torerfolge bis zur Pause. Maximilian Nikolaus Melbinger war es, der in der 52. Minute den Ball im Tor des SK Maria Saal unterbrachte und den Ausgleich markierte, sogleich einen wahren Torreigen einleitete... In der 58. Minute erzielte Aldamir Araujo Da Silva Filho das 2:1 für den Gastgeber. Geschockt zeigte sich DSG Ferlach nicht. Nur wenig später war Melbinger mit dem Ausgleich zur Stelle (61.). Michael Krainer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für die Gäste ein (64.) - binnen weniger Augenblicke hatte Ferlach das Match also gedreht. Mit dem Ende der Spielzeit strich Ferlach gegen Maria Saal die volle Ausbeute ein.

Maria Saal muss weiter auf die ersten Zähler warten.

Die drei Zähler katapultierten DSG Ferlach in der Tabelle augenblicklich auf Platz drei.

Schon am Samstag ist der SK Maria Saal wieder gefordert, wenn SV Dolomit Eberstein zu Gast ist. DSG Ferlach empfängt schon am Sonntag FC Eisenkappel als nächsten Gegner.

Unterliga Ost: SK Maria Saal – DSG Ferlach, 2:3 (1:0)

64 Michael Krainer 2:3

61 Maximilian Nikolaus Melbinger 2:2

58 Aldamir Araujo Da Silva Filho 2:1

52 Maximilian Nikolaus Melbinger 1:1

12 Daniel Wernig 1:0

