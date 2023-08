Weiter "blütenweiß": St. Veit schenkt auch St. Andrä halbes Dutzend ein

Details Dienstag, 22. August 2023 21:15

SC St. Veit erteilte St. Andrä / Lav. am Dienstagabend im Zuge der Nachtrags-Partie der 2. Runde in der Unterliga Ost eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für die Hausherren, die schon im ersten Akt mit drei Buden für klare Verhältnisse sorgten und weiterhin beim Punktemaximum stehen.

Ein "Sechsertragerl" an Treffern

Die Hausherren erwischten den perfekten Beginn, lagen bereits in der 7. Minute in Front, nachdem Wolfgang Höfferer eine Rechtsflanke via Kopfball ins Tor bugsierte. Nur wenig später stellte Philipp Höberl infolge eines tollen Zuspieles unaufgeregt auf 2:0 (14.). Noch vor dem Seitenwechsel legten die Heimischen nach: Alexander Hofer trifft nach Unterweger-Flanke per Kopf zum 3:0 (45.). SC St. Veit gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 47. Minute mit SC St. Veit einen sicheren Sieger zu haben: Philipp Höberl lancierte nach einem Freistoß seinen Doppelpack. SC St. Veit legte in der 53. Minute zum 5:0 nach, indem auch Wolfgang Höfferer nach toller Vorarbeit seinen zweiten Treffer nachlegte. Fabian Vallant erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für St. Andrä / Lav. Michael Salbrechter besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SC St. Veit (72.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC St. Veit bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Auch in dieser Saison will SC St. Veit oben mitreden und damit an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anschließen. Sie halten nach fünf Runden beim Punktemaximum.

Schon am Freitag ist SC St. Veit wieder gefordert, wenn FC St. Michael/Lav. zu Gast ist. Für St. Andrä / Lav. geht es schon am Samstag beim SV M&R Feldkirchen weiter.

Unterliga Ost: SC St. Veit – St. Andrä / Lav, 6:1 (3:0)

72 Michael Salbrechter 6:1

70 Fabian Vallant 5:1

53 Michael Wolfgang Hoefferer 5:0

47 Philipp Hoeberl 4:0

45 Alexander Hofer 3:0

14 Philipp Hoeberl 2:0

7 Michael Wolfgang Hoefferer 1:0

