Grafenstein ringt Sirnitz im Nachtragsspiel der 2. Runde nach Rückstand nieder

Details Mittwoch, 23. August 2023 21:28

Im Nachtragsspiel der 2. Runde in der Unterliga Ost begegneten einander der nach vier Spieltagen mit neun Zählern dastehende TSV Grafenstein und der mit fünf Punkten im Gepäck anreisende Gast, SGA Sirnitz. Die Hausherren verstanden sich mit 3:1 zu behaupten, überschattete eine rote Karte gepaart mit einer Verletzung hernach allerdings die Schlussminuten.

Torerfolge erst nach dem Seitenwechsel

Erst im zweiten Durchgang gab es den ersten Torerfolg vor 350 Zuschauern zu verzeichnen: Rene Cickovic traf via herrlichen Außenrist zum 0:1 (54.). Dann aber postwendend der Gegenschlag der Hausherren durch Lukas Alfred Sadnik (56.). Fortan nahm Grafenstein das Geschehen in die Hand, gierte auf den Führungstreffer, welcher Nico Benito Holzer in Minute 75 ebenfalls via Außenrist-Schussball gelang - 2:1. In der Schlussphase machte Fabio Sebastian Miklautz dann alles klar, markierte mit einem wunderbaren Distanzschuss aus 25 Metern den 3:1-Endstand, obgleich eine rote Karte gegen Florian Schmied (SGA Sirnitz/90.) nochmals für Aufregung und eine Verletzung eines heimischen Akteurs sorgte. Gute Besserung!

Die Heimischen stocken ihr Punktekonto damit auf zwölf Zähler auf, während das Gast weiterhin bei fünf Punkten hält.

