Späte Treffer bescheren St. Michael/Bleiburg Sieg über Eisenkappel

Details Samstag, 26. August 2023 11:23

In der 2. Runde der Unterliga Ost war noch ein Nachtragsspiel offen, nämlich jenes zwischen dem ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und dem FC Eisenkappel. Beide Teams starteten ausgeglichen in die Saison. Während St. Michael nach vier Matches fünf Zähler zu Buche stehen hatte, erzielte der FC Eisenkappel in diesem Zeitraum einen mehr, was für die Mannschaften einen Platz im Mittelfeld bedeutet. In diesem Match setzte sich der ASKÖ St. Michael spät in der Begegnung durch und überholt somit den FC Eisenkappel im Klassement.

Erste Hälfte noch torlos

Das Spiel, welches vor drei Wochen aufgrund der Unwetterkatastrophe abgesagt wurde und nun an diesem Freitag nachgeholt wurde, startete vor 345 Zusehern im Sportpark St. Michael ob Bleiburg ziemlich gemächlich. In Hälfte eins gab es wenig spannende Szenen zu sehen. Es gab zwar Chancen auf beiden Seiten, eine zwingende Möglichkeit war jedoch keine dabei. Lediglich zwei gelbe Karten wurden von Schiedsrichter Jan Lap vergeben.

Führung – Ausgleich – Siegestreffer

Der zweite Durchgang zeigte sogleich ein anderes Gesicht als der erste. In Minute 48 traf Sebastian Kraxner das falsche Tor – 1:0 für die Gastgeber. Nur fünf Minuten später legte Arnold Gross einen drauf und erhöhte auf 2:0. Dies ließ sich die Elf aus Eisenkappel nicht gefallen und hatte prompt die Antwort parat. Nach einem schnellen Doppelschlag durch Florian Opietnik und Adrian Koraschnigg war das Match nach 57 Minuten wieder ausgeglichen. So auch die Partie in weiterer Folge, bis dann in der Schlussphase die Heimelf wieder das Kommando übernahm und durch Arnold Groß in der 81. Minute den Siegestreffer erzielte. Die drei Punkte bleiben beim ASKÖ St. Michael, der nun auf Rang sieben in der Tabelle steht. Der FC Eisenkappel rangiert derweil auf Platz zehn.

Reinhard Grobelnig, Trainer ASKÖ St. Michael/Bleiburg:

„Mit den drei Punkten können wir zufrieden sein, da wir das Beste aus der Situation herausgeholt hatten. Aufgrund akuter Personalnot nahm nämlich nur ein Spieler auf der Ersatzbank Platz. Nach einem guten Start in die zweite Hälfte mit zwei Treffern verabsäumten wir es, den Sack zuzumachen, sodass Eisenkappel zurückkommen konnte. Die Mannschaft steckte dann aber nicht zurück und erzielte in der Schlussphase den Führungstreffer, Kompliment an das Team. Die drei Zähler nehmen wir gerne mit und wollen auch in den nächsten Matches wieder punkten“

Die Belastung für die Teams ist derzeit sehr hoch und so stehen bereits am Sonntag die nächsten Spiele für die Teams am Programm. St. Michael erwartet zuhause die SGA Sirnitz und der FC Eisenkappel muss zur DSG Ferlach reisen.

