Mit zwei Eckball-Treffern und einem Elfmeter zum Turnaround: Annabichler SV dreht Partie gegen Launsdorf

Details Samstag, 26. August 2023 21:43

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Annabichler Sportverein mit 3:2 gegen SC Launsdorf für sich entschied. Die Partie ging im Zuge der 6. Runde in der Unterliga Ost über die Bühne und die Hausherren lagen temporär gar mit 0:2 in Rückstand, bewiesen allerdings Moral und siegten hernach mit 3:2.

Mit "eisernem Willen" zum Turnaround

Für die 1:0-Führung war Fabian Christian Gangl verantwortlich, der nach einem Fehler in der gegnerischen Abwehr einschob. Vor 100 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle und markierte das 0:1. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Manuel Leitgeb einen weiteren Treffer für Launsdorf, der als Endprodukt nach schnellem Umschaltspiel über das Mittelfeld heraussprang. Christopher Kraxner beförderte das Leder zum 1:2 von Annabichler SV in die Maschen (45.+2.) und sorgte nach einem Eckball für den Anschlusstreffer noch vor dem Seitenwechsel. SC Launsdorf musste den Treffer von Michael Kaiser zum 2:2 hinnehmen (65.), der ebenfalls nach einem Korner den Ausgleich parat hatte. Das 3:2 von Annabichler Sportverein bejubelte Patrick Schweizer (75.) aus einem Elfmeter - was ein Comeback des Heim-Teams. Im Abspann ließ der Gast nochmals Ausgleichschancen liegen. Die Zeichen standen auf Sieg für Launsdorf, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Am kommenden Freitag tritt Annabichler SV bei ASKÖ Mittlern an, während SC Launsdorf zwei Tage später DSG Ferlach empfängt.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SC Launsdorf, 3:2 (1:2)

75 Patrick Schweizer 3:2

65 Michael Kaiser 2:2

47 Christopher Kraxner 1:2

45 Manuel Leitgeb 0:2

11 Fabian Christian Gangl 0:1

