St. Andrä / Lav. feiert Heimsieg gegen Ferlach und bleibt im Tableau oben dran

Details Freitag, 29. September 2023 22:42

Nach der Auswärtspartie gegen St. Andrä / Lav. stand Ferlach mit leeren Händen da. St. Andrä / Lav. siegte mit 3:1. Auf dem Papier ging St. Andrä / Lav. als Favorit ins Spiel gegen DSG Ferlach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Partie ging am Freitag an Spieltag elf in der Unterliga Ost über die Bühne.

Zwei-Tore-Polster zum Kehraus

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Andrä / Lav. bereits in Front. Raphael Fritzl markierte in der zweiten Minute die Führung aus einem Elfmeter. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Gastgebers bestehen. Andreas Martin Tatschl erhöhte den Vorsprung von St. Andrä / Lav. nach 60 Minuten auf 2:0, vollendete nach Querpass souverän. Rok Elsner verkürzte für Ferlach später in der 70. Minute auf 1:2 per Strafstoß. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dario Adrian Radl für einen Treffer sorgte (96.) und nach einem Konter ins leere Tor einschob. Am Ende verbuchte St. Andrä / Lav. gegen DSG Ferlach die maximale Punkteausbeute.

Mit dem Sieg baute St. Andrä / Lav. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Andrä / Lav. sechs Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Ferlach holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit nur 13 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat DSG Ferlach derzeit auf dem Konto.

St. Andrä / Lav. setzte sich mit diesem Sieg von Ferlach ab und belegt nun mit 19 Punkten den dritten Rang, während DSG Ferlach weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich St. Andrä / Lav. voll in der Spur. Die Formkurve von Ferlach dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist St. Andrä / Lav. zu FC Eisenkappel, gleichzeitig begrüßt DSG Ferlach TSV Grafenstein auf heimischer Anlage.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – DSG Ferlach, 3:1 (1:0)

96 Dario Adrian Radl 3:1

70 Rok Elsner 2:1

60 Andreas Martin Tatschl 2:0

2 Raphael Fritzl 1:0

