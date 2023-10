Tore am laufenden Band: Eisenkappel gewinnt verrückte Partie bei Sirnitz

Details Samstag, 30. September 2023 20:39

SGA Sirnitz und FC Eisenkappel lieferten sich am Samstag an Spieltag elf der Unterliga Ost ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Zweiter Akt voller Torerfolge

Christopher Anton Lobnig war vor 250 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (5.) und traf aus der ersten Möglichkeit zum 0:1. Daniel Krassnitzer war es, der in der 14. Minute das Spielgerät im Tor von Eisenkappel unterbrachte und per Elfmeter das 1:1 besorgte. Hernach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für den Gast. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Miran Ivanovski brachte Sirnitz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 51. und 67. Minute vollstreckte. Beim 1:2 traf er nach einer schönen Kombination, beim 1.3 via elegantem Heber nach feinem Umschaltspiel. Das 2:3 der Gastgeber bejubelte Markus Struckl (74.) per Elfmeter. Der Unparteiische zeigte Peter Cof in der 79. Minute die Ampelkarte, sodass FC Eisenkappel in der Folge in Unterzahl agierte. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Lobnig bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (82.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Rene Cickovic der Anschlusstreffer für SGA Sirnitz. Eisenkappel stellte Sirnitz ein Bein: SGA Sirnitz musste sich trotz numerischer Überlegenheit geschlagen geben.

Persönliches Fazit zum Spiel: In einer weitestgehend ausgeglichenen Partie können sich die Gäste schlussendlich knapp mit 4:3 durchsetzen. Die erste Halbzeit präsentierte sich unterhaltsam, beide Mannschaften beschränkten sich aber größtenteils auf das Vernebeln von Großchancen. Aus dem Spiel sollte es Sirnitz an diesem Nachmittag erst in der Nachspielzeit gelingen, einen Treffer zu erzielen, kaltschnäuziger präsentierten sich allerdings die Gäste, die durch ihr schnelles Umschaltspiel die nötigen Treffer frühzeitig einnetzten und somit die drei Punkte mitnehmen. Katharina Blasge, Ticker-Reporter

Bei Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt SGA Sirnitz den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Sirnitz derzeit auf dem Konto. SGA Sirnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Gäste liegen nun auf Platz sechs. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Eisenkappel momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Sirnitz ist SC Launsdorf (Samstag, 16:00 Uhr). FC Eisenkappel misst sich am selben Tag mit St. Andrä / Lav. (15:30 Uhr).

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – FC Eisenkappel, 3:4 (1:1)

93 Rene Cickovic 3:4

82 Christopher Anton Lobnig 2:4

74 Markus Struckl 2:3

67 Miran Ivanovski 1:3

51 Miran Ivanovski 1:2

14 Daniel Krassnitzer 1:1

5 Christopher Anton Lobnig 0:1

