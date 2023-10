Grafenstein feiert Kantersieg über ASV und bleibt an St. Veit dran

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:26

Am Sonntagvormittag wurde Grafenstein seiner Favoritenrolle gegen den Annabichler SV gerecht und feierte am 11. Spieltag in der Unterliga Ost einen klaren 5:1-Heimsieg.

Entscheidung bereits in Hälfte eins

Ein Doppelpack brachte Grafenstein in eine komfortable Position: Bernhard Walzl war gleich zweimal zur Stelle (11./25.). Die Gastgeber bauten die Führung aus, indem Fabio Sebastian Miklautz zwei Treffer nachlegte (35./38.). TSV Grafenstein hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Patrick Schweizer erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für Annabichler Sportverein. Eigentlich waren die Gäste schon geschlagen, als Miklautz das Leder zum 1:5 über die Linie beförderte (70.). Letztlich feierte Grafenstein gegen Annabichler SV nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Annabichler Sportverein festigte TSV Grafenstein den zweiten Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich TSV Grafenstein bisher geschlagen. Grafenstein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Abstiegssorgen von Annabichler SV sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von Annabichler Sportverein strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Annabichler SV bis jetzt erst 15 Treffer erzielte. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Annabichler Sportverein alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für TSV Grafenstein ist DSG Ferlach (Samstag, 15:30 Uhr). Annabichler SV misst sich am selben Tag mit FC St. Michael/Lav. (14:00 Uhr).

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – Annabichler Sportverein, 5:1 (4:0)

70 Fabio Sebastian Miklautz 5:1

68 Patrick Schweizer 4:1

38 Fabio Sebastian Miklautz 4:0

35 Fabio Sebastian Miklautz 3:0

25 Bernhard Walzl 2:0

11 Bernhard Walzl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.