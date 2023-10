Kleiner Erfolg für Maria Saal! Sieg im Absteigerduell gegen Feldkirchen

Details Samstag, 07. Oktober 2023 19:37

Der SK Maria Saal hätte sich den Saisonverlauf in der Unterliga Ost nach dem Abstieg aus der Kärntner Liga sicher anders vorgestellt. Seit Beginn der laufenden Spielzeit läuft es nämlich überhaupt nicht für das Team vom Zollfeld, nach elf Spielen belegt man mit mageren vier Pünktchen den abgeschlagenen letzten Tabellenrang. An diesem Wochenende aber einen kleinen Erfolg feiern. Mit einem Sieg im Duell der Kärntner-Liga-Absteiger gegen den SV M&R Feldkirchen, bei dem derzeit auch nicht alles rund läuft, konnten sie drei Punkte auf ihr Konto verbuchen.

Ein Tor auf beiden Seiten im ersten Durchgang

Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Gäste aus Feldkirchen verzeichnen. In der Anfangsphase kamen sie immer wieder zu nennenswerten Gelegenheiten, verabsäumten es aber, den Ball im Netz unterzubringen. Aber auch Maria Saal kam zu Gelegenheiten und so gab es in Minute 25 einen Elfmeter, den Günther Zussner problemlos verwandeln konnte, und sein Heimteam somit mit 1:0 in Führung brachte. Noch in Hälfte eins schlug Feldkirchen aber zurück, Tim Oman verwertete eine Flanke in der 39. Spielminute zum 1:1 und ließ das Match ausgeglichen in die Pause gehen.

Zussner entscheidet die Partie

Der zweite Durchgang startete gleich mit Schwung, denn keine Minute nach Wiederanpfiff lagen die Gastgeber wieder vorne. Erneut hieß der Torschütze Günther Zussner. Doch erneut gelang es dem SV Feldkirchen, wieder zurückzukommen. Nach einem Fehler des heimischen Keepers rutscht der Ball von Jon Benkovic in der 53. Minute zum 2:2 durch. Kurz nach dem Ausgleich die nächste entscheidende Szene: mit seiner zweiten gelben Karte flog Raphael Regenfelder vom Platz und die Gäste mussten fortan zu zehnt agieren. Diese Tatsache nutzte Maria Saal aus und wieder war es Günther Zussner, der seine Mannschaft zum dritten Mal in Führung brachte. Dieses Mal sollte diese 3:2-Führung Bestand halten, Maria Saal brachte das Ergebnis über die Zeit und konnte sich nach 90 Minuten über die drei Punkte freuen. Weiterhin stehen sie aber am letzten Platz der Unterliga Ost. Feldkirchen rangiert auf Platz fünf.

Martin Janeschitz, Trainer SK Maria Saal:

„Die Leistung des Teams war heute absolut zufriedenstellend. Als Schlusslicht der Liga haben wir Charakter gezeigt und konnten Feldkirchen gut bespielen. Gerechtes 1:1 zur Halbzeit – dann zu Beginn der zweiten Halbzeit war die richtige Richtung schnell erkennbar. In der Schlussphase verabsäumten wir es, den Deckel drauf zu machen, aber in dieser Verfassung befinden wir uns derzeit einfach nicht. Pauschallob an die ganze Mannschaft, dieser Sieg gibt uns sicher viel Energie für die nächsten Spiele“

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem SK Maria Saal aber nicht. Schon am kommenden Wochenende geht es in der Unterliga Ost weiter. Dort treffen sie am Sonntagnachmittag auf den Tabellennachbarn aus St. Michael ob Bleiburg – ein wichtiges Kellerduell. Zwei Tage zuvor, am Freitagabend, erwartet der SV Feldkirchen die DSG Sele Zell.

