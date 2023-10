Packend und torreich: Launsdorf und Sirnitz remisieren bei Tor-Festspiel

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:32

Im Spiel von SC Launsdorf gegen SGA Sirnitz a nnSpieltag 12 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Launsdorf zog sich gegen Sirnitz achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Brisant bis zum Schluss

SC Launsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Christian Gangl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 2:0 von Launsdorf zeichnete Raphael Krapesch verantwortlich (50.). Martin Hinteregger war zur Stelle und markierte das 1:2 von SGA Sirnitz (54.). Daniel Krassnitzer glich nur wenig später für den Gast aus (58.). Jan Christoph Waldner brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von SC Launsdorf über die Linie (67.) - er traf mit einem feinen Linksschuss. Markus Christopher Leitgeb verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von Launsdorf war das Spiel nach einer Roten Karte in der 88. Minute vorzeitig beendet. Florian Schmied sicherte Sirnitz das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Joker Schmied den 3:3-Endstand her (93.). Am Ende stand es zwischen SC Launsdorf und SGA Sirnitz pari.

Am kommenden Sonntag trifft SC Launsdorf auf St. Andrä / Lav, SGA Sirnitz spielt tags zuvor gegen ASKÖ Mittlern.

Unterliga Ost: SC Launsdorf – SGA Sirnitz, 3:3 (1:0)

93 Florian Schmied 3:3

67 Jan Christoph Waldner 3:2

58 Daniel Krassnitzer 2:2

54 Martin Hinteregger 2:1

50 Raphael Krapesch 2:0

6 Fabian Christian Gangl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.