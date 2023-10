SV Eberstein feiert klaren Ausswärtssieg bei ASKÖ Mittlern

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:37

ASKÖ Mittlern steckte gegen SV Dolomit Eberstein eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Die Partie ging an Spieltag 12 über die Bühne.

Die Gäste effizient vor dem Tor

Vor 150 Zuschauern markierte Manuel Rabitsch das 1:0 (13.) für den Gast nach starker Beginnphase. Bereits in der 15. Minute erhöhte Andre Adolf Wurzer den Vorsprung von SV Eberstein. Danach fanden die Heimischen besser ins Spiel, vermochten aber keinen Treffer sicherzustellen - 0:2 zur Pause. Mit dem 3:0 von Toni Krijan für SV Dolomit Eberstein war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). In Minute 58 flog ein Freistoß der Heimischen an den Querbalken. Robert Matic schoss die Kugel zum 1:3 für ASKÖ Mittlern über die Linie (85.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Fabian Prieger für einen Treffer sorgte (91.). Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte SV Eberstein am Samstag trotz Unterzahl einen ungefährdeten Erfolg gegen Mittlern.

Am nächsten Samstag reist ASKÖ Mittlern zu SGA Sirnitz, zeitgleich empfängt SV Dolomit Eberstein SC St. Veit.

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SV Dolomit Eberstein, 1:4 (0:2)

91 Fabian Prieger 1:4

85 Robert Matic 1:3

52 Toni Krijan 0:3

15 Andre Adolf Wurzer 0:2

13 Manuel Rabitsch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.