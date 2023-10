Sieben Partien unbesiegt: SC St. Stefan setzt Erfolgsserie gegen Eisenkappel fort

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 21:21

Durch ein 2:0 holte sich SC St. Stefan in der Partie gegen Eisenkappel drei Punkte. Die Partie ging am Nationalfeiertag im Zuge der 15. Runde der Unterliga Ost über die Bühne.

Heimsieg dank Doppelschlag in Hälfte eins

In der 22. Minute lenkte Niko Smrtnik den Ball zugunsten von St. Stefan ins eigene Netz und stellte damit unfreiwillig auf 1:0. Christoph Raphael Joham schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (24.) und sorgte damit durch den Doppelschlag früh für klare Verhältnisse. Die Hintermannschaft von FC Eisenkappel ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Zum tragischen Helden avancierte zum Kehraus Niko Smrtnik. Als wäre sein Tag mit dem Eigentor nicht schon gebraucht genug gewesen, flog Smrtnik in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich SC jobcreativ St. Stefan bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Im letzten Hinrundenspiel errang SC St. Stefan drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 25 Punkte auf. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat St. Stefan derzeit auf dem Konto.

Eisenkappel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Eisenkappel verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

In Fahrt ist FC Eisenkappel aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei SC jobcreativ St. Stefan dagegen läuft es mit momentan 25 Zählern wie am Schnürchen.

Nächsten Sonntag (13:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SC St. Stefan mit SC Launsdorf. Eisenkappel ist am Freitag auf Stippvisite beim SV M&R Feldkirchen.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – FC Eisenkappel, 2:0 (2:0)

24 Christoph Raphael Joham 2:0

22 Eigentor durch Niko Smrtnik 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.