St. Michael/L. weiter im "Flow": Klarer Heimsieg über Launsdorf

Details Samstag, 28. Oktober 2023 20:37

SC Launsdorf blieb gegen FC St. Michael/Lav. chancenlos und kassierte am Samstag im zuge der 15. Runde der Unterliga Ost eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von St. Michael/Lav. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Souveräner Heimsieg

In Minute acht traf das Heimteam zum ersten Mal ins Schwarze. Sebastian Kunstätter scheitert zunächst beim Kopfball, brachte den Rebound via Volley aber im Tor unter - 1:0. Bereits in der elften Minute erhöhte Alexander Kirisits den Vorsprung von St. Michael/L. Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 35. Spielminute. Der tonangebende Stil von FC St. Michael/Lav. spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Eigentlich war Launsdorf schon geschlagen, als Kirisits das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.).

Die Heimmannschaft ist klar besser, Launsdorf ohne Chance Speedy Gonzales, Ticker-Reporter

Letztlich feierte St. Michael/Lav. gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang St. Michael/L. drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 29 Punkte auf. FC St. Michael/Lav. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto von St. Michael/Lav. St. Michael/L. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

SC Launsdorf muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Nun musste sich Launsdorf schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. SC Launsdorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Während St. Michael/Lav. am kommenden Sonntag ASKÖ Mittlern empfängt, bekommt es Launsdorf am selben Tag mit SC jobcreativ St. Stefan zu tun.

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – SC Launsdorf, 4:0 (3:0)

57 Alexander Kirisits 4:0

35 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 3:0

11 Alexander Kirisits 2:0

8 Sebastian Kunstaetter 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.