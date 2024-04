Grafenstein überrollt SC St. Stefan am Freitagabend

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:36

Grafenstein erteilte SC St. Stefan am Freitagabend im Zuge der 21. Runde in der Unterliga Ost eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für TSV Grafenstein. Damit wurde Grafenstein der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war 3:2 für St. Stefan ausgegangen.

Walzl und Miklautz besorgen Entscheidung im Alleingang

TSV Grafenstein ging durch Bernhard Walzl in der zehnten Minute in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Fabio Sebastian Miklautz den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0 (44.), der einen Abpraller in den Maschen unterbrachte. Mit der Führung für Grafenstein ging es in die Halbzeitpause. Für das 3:0 von TSV Grafenstein sorgte Walzl, der in Minute 75 zur Stelle war. Den Vorsprung von Grafenstein ließ Miklautz in der 85. Minute anwachsen. Walzl war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und TSV Grafenstein inklusive Anhang damit über einen klaren Erfolg jubeln lässt (90.). Am Ende kam Grafenstein gegen SC jobcreativ St. Stefan zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Sieg gegen SC St. Stefan festigte TSV Grafenstein den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Grafenstein lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 67 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 18 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von TSV Grafenstein.

Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

TSV Grafenstein tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:00 Uhr, beim SV M&R Feldkirchen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SC St. Stefan FC St. Michael/Lav.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SC jobcreativ St. Stefan, 5:0 (2:0)

90 Bernhard Walzl 5:0

85 Fabio Sebastian Miklautz 4:0

75 Bernhard Walzl 3:0

44 Fabio Sebastian Miklautz 2:0

10 Bernhard Walzl 1:0

