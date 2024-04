89. und 90. Min: Eisenkappel dreht Spiel gegen DSG Ferlach in 120 Sekunden

Spielberichte

FC Eisenkappel und DSG Ferlach lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Samstag in Runde 21 der Unterliga Ost nach einer furiosen Schlussphase 3:2 endete. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Ferlach gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass DSG Ferlach der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte Eisenkappel einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Später Turnaround der Hausherren

Für das erste Tor sorgte Michael Krainer. In der 19. Minute traf der Spieler von Ferlach ins Schwarze. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. Das 1:1 von FC Eisenkappel bejubelte Miran Ivanovski (74.). Rok Elsner machte in der 78. Minute das 2:1 von DSG Ferlach perfekt. Daniel Cumurdzic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Eisenkappel ein (89.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Tobias Simon Lamprecht noch einen Treffer parat hatte (90.). Am Ende verbuchte FC Eisenkappel gegen Ferlach die maximale Punkteausbeute.

Eisenkappel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Eisenkappel bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. FC Eisenkappel beendete die Serie von neun Spielen ohne Sieg.

Nachdem DSG Ferlach die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Ferlach aktuell den dritten Rang. Durch diese Niederlage fällt DSG Ferlach in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Ferlach derzeit auf dem Konto. Die Lage von DSG Ferlach bleibt angespannt. Gegen Eisenkappel musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt FC Eisenkappel bei SC St. Veit an, während Ferlach einen Tag später SC Launsdorf empfängt.

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – DSG Ferlach, 3:2 (0:1)

90 Tobias Simon Lamprecht 3:2

89 Daniel Cumurdzic 2:2

78 Rok Elsner 1:2

74 Miran Ivanovski 1:1

19 Michael Krainer 0:1

