Annabichler SV gelingt in Unterzahl Comeback beim SC Launsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:52

Launsdorf ist am Sonntag in Runde 21 der Unterliga Ost nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Annabichler Sportverein hinausgekommen. Annabichler SV erwies sich gegen SC Launsdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel war Annabichler Sportverein in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Trotz Unterzahl gelingt der Ausgleichstreffer

Markus Christopher Leitgeb brachte Launsdorf in der 31. Minute nach vorn. Schon zuvor ließen die Hausherren eine Großchance liegen, einmal traf man die Querlatte. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Heimmannschaft bestehen.

Blitzstart in Akt eins: Fabian Christian Gangl schoss die Kugel zum 2:0 für SC Launsdorf über die Linie (46.). Das 1:2 von Annabichler SV stellte Oliver Mayrobnig nur wenig später sicher (51.). In Minute 77 ein Rückschlag für die Gäste: Christopher Kraxner sieht den zweiten gelben Karton. Für den späten Ausgleich war Luca Koschu verantwortlich, der in der 85. Minute zur Stelle war und das 2:2 besorgte. Am Schluss sicherte sich Annabichler Sportverein gegen Launsdorf trotz Unterzahl einen Zähler.

SC Launsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Launsdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die letzten Resultate von Launsdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Sechs Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat Annabichler Sportverein momentan auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpasste SC Launsdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen.

Am kommenden Samstag tritt Launsdorf bei DSG Ferlach an, während Annabichler Sportverein einen Tag später ASKÖ Mittlern empfängt.

Unterliga Ost: SC Launsdorf – Annabichler Sportverein, 2:2 (1:0)

85 Luca Koschu 2:2

51 Oliver Mayrobnig 2:1

46 Fabian Christian Gangl 2:0

31 Markus Christopher Leitgeb 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.