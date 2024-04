Leader SC St. Veit entscheidet Heimspiel gegen FC Eisenkappel spät

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 21:47

SC St. Veit setzte sich am Freitag im Rahmen der 22. Runde in der Unterliga Ost gegen FC Eisenkappel mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ SC St. Veit keine Zweifel aufkommen und trug gegen Eisenkappel einen Sieg davon. Das Hinspiel bei FC Eisenkappel hatte SC St. Veit schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Torreigen in der Schlussphase

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Tobias Revelant. In der 51. Minute traf der Spieler von SC St. Veit ins Schwarze. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Heiko Norbert Springer verantwortlich (80.). Adrian Koraschnigg witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Eisenkappel ein (82.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Springer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (88.). Kurz darauf traf Revelant in der Nachspielzeit für SC St. Veit (91.). Letzten Endes holte SC St. Veit gegen FC Eisenkappel drei Zähler.

SC St. Veit ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Eisenkappel verbuchte man bereits den 19. Saisonsieg. Bei SC St. Veit greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt SC St. Veit die beste Defensive der Unterliga Ost. In den letzten fünf Spielen ließ sich SC St. Veit selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Eisenkappel. Die mittlerweile 59 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga.

Am kommenden Samstag trifft SC St. Veit auf SC jobcreativ St. Stefan, FC Eisenkappel spielt tags darauf gegen SC Launsdorf.

Unterliga Ost: SC St. Veit – FC Eisenkappel, 4:1 (0:0)

91 Tobias Revelant 4:1

88 Heiko Norbert Springer 3:1

82 Adrian Koraschnigg 2:1

80 Heiko Norbert Springer 2:0

51 Tobias Revelant 1:0

