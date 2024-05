Eberstein triumphiert gegen Annabichler SV nach furioser Anfangsphase

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:42

In einem spannenden Fußballmatch im Zuge der 23. Runde in der Unterliga Ost setzte sich der SV Dolomit Eberstein am Freitagabend mit einem 3:1 gegen den Annabichler Sportverein durch. Das Spiel bot den Fans eine Reihe aufregender Momente, beginnend frühen Treffern für die Hausherren, die damit schnell die Weichen auf Sieg stellten. Die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit und legte eine solide Grundlage für ihren Erfolg, während der Annabichler SV in der zweiten Hälfte mit einem Ehrentor antwortete.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Der SV Eberstein legte einen Blitzstart hin und brachte die Zuschauer bereits in der 8. Minute zum Jubeln, als Manuel Rabitsch das erste Tor erzielte. Dieser frühe Treffer gab der Heimmannschaft deutlich Auftrieb und sorgte für einen energiegeladenen Auftakt. Kurz darauf, in der 19. Minute, baute Andre Adolf Wurzer die Führung mit einem weiteren Tor aus, was die Dominanz von Eberstein in dieser Phase des Spiels unterstrich. Nur zwei Minuten später, in der 21. Minute, zeigte Kristijan Frlic seine Klasse und erhöhte auf 3:0. Mit dieser komfortablen Führung ging der SV Eberstein in die Halbzeitpause, was den Gästen aus Annabichl wenig Raum für Optimismus ließ.

Annabichler SV kämpft sich zurück

Trotz des deutlichen Rückstandes zeigte der Annabichler SV im zweiten Durchgang Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ihre Bemühungen wurden in der 69. Minute belohnt, als Christopher Kraxner den Ball im Netz der Heimmannschaft versenkte und somit das Ergebnis auf 3:1 korrigierte. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik und ließ die Gäste auf eine mögliche Wende hoffen. Trotz weiterer Anstrengungen gelang es dem Annabichler SV jedoch nicht, den Abstand weiter zu verringern. Die Defensive von Eberstein stand sicher, und so blieb es beim 3:1 für die Hausherren.

Unterliga Ost: SV Eberstein : Annabichler SV - 3:1 (3:0)

69 Christopher Kraxner 3:1

21 Kristijan Frlic 3:0

19 Andre Adolf Wurzer 2:0

8 Manuel Rabitsch 1:0

