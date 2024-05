Sechs Tore, aber kein Sieger in Annabichl

Spielberichte

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 22:12

In einer packenden Begegnung der 24. Runde der Unterliga Ost trennten sich der Annabichler SV und die SGA Sirnitz mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel begann mit einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste, die mit einem 2:0 Vorsprung in die Pause gingen. Doch der ASV kämpfte sich zurück und sicherte sich in der dramatischen Schlussphase noch einen Punkt.

Dominanter Start der Sirnitzer

Die Gäste aus Sirnitz legten energisch los. Schon in der 27. Minute brach Michael Kulnik die Stille mit einem geschickten Tor, nachdem ein langer Ball die gesamte Verteidigung überflog und er völlig freistehend den Ball im Netz unterbrachte. Der ASV versuchte zu reagieren, doch die Gäste blieben am Drücker. Benjamin Katholnig erhöhte in der 36. Minute auf 0:2, indem er elegant die Verteidigung ausspielte und den Ball gekonnt im Eck versenkte. Trotz vereinzelter Chancen für Annabichl, konnte der Heimverein in der ersten Halbzeit keinen Treffer landen, und so ging es mit einem 0:2 Rückstand in die Pause.

ASV kämpft sich zurück

Zur zweiten Hälfte zeigte sich ein verändertes Annabichler Team. Ex-Sirnitz-Trainer Florian Oberrisser stellte seine Mannschaft besser auf die Gäste ein. Gleich nach Wiederanpfiff erzielte Giuliano Popodi den Anschlusstreffer. Mit neuem Schwung drängte der ASV auf den Ausgleich, der durch Josef Hudelist in der 80. Minute per Kopfball nach einer Ecke erzielt wurde. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sieben Minuten später brachte Katholnig Sirnitz erneut in Führung. Mit einem herrlichen Schuss stellte er das 2:3 her.

Die Schlussminuten des Spiels waren an Spannung kaum zu überbieten. In der 88. Minute entschied Schiedsrichter Fischer auf Elfmeter für Annabichl, nachdem die Sirnitzer in einer turbulenten Szene den Ball im Strafraum klärten. Der Druck war enorm, doch Fabian Temmel behielt die Nerven und verwandelte den Elfmeter in der 90. Minute zum 3:3. Damit rettete er seinem dezimierten Team - Popodi hatte in Minute 84 die Ampelkarte gesehen - in letzter Sekunde einen verdienten Punkt. Nach intensivem Fußball und einer Achterbahn der Gefühle endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Unterliga Ost: Annabichler SV : Sirnitz - 3:3 (0:2)

90 Fabian Johann Temmel 3:3

87 Benjamin Katholnig 2:3

80 Josef Hudelist 2:2

46 Giuliano Popodi 1:2

34 Benjamin Katholnig 0:2

27 Michael Kulnik 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Katharina Blasge erstellt.

Details

