SV Feldkirchen gelingt später Ausgleichstreffer gegen SC St. Stefan

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 16:43

Ein hochspannendes Fußballspiel fand in der 24. Runde der Unterliga Ost statt, bei dem der SV M&R Feldkirchen und der SC jobcreativ St. Stefan bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, wobei die Tore erst in der zweiten Halbzeit fielen und die Spannung bis zum Schlusspfiff anhielt.

Frühe Dominanz von Feldkirchen ohne Ertrag

Bereits in den ersten Minuten zeigte der SV Feldkirchen eine beeindruckende Präsenz auf dem Feld. Trotz mehrerer exzellenter Chancen blieben Tore aus. Der Keeper von St. Stefan hielt in den Anfangsminuten mehrfach großartig und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand. Feldkirchen dominierte das Spielgeschehen, doch die Effektivität im Abschluss fehlte.

St. Stefan hingegen nutzte seine erste echte Chance im Spiel: In der 40. Minute erzielte Tomasz Smrtnik nach einer präzisen Flanke per Kopf das 0:1.

Zweite Halbzeit: Tore und Emotionen

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Ausgleich durch den SV Feldkirchen. Andreas Tiffner traf in der 50. Minute mit einem perfekt getimten Kopfball nach einer herausragenden Flanke zum 1:1. Dies gab den Feldkirchnern neuen Schwung, aber die Freude währte nicht lange. In Minute 74 konterte St. Stefan durch Christoph Raphael Joham, der einen schnellen Angriff mit einem präzisen Schuss ins lange Eck abschloss und damit das 1:2 erzielte.

Doch Feldkirchen gab nicht auf. Trotz zweier roter Karten gegen Christoph Ernst Ebner und Mirel Mujkic in der 89. und 90. Minute, die das Team in Unterzahl brachten, kämpften sie weiter. Michael Tammegger wurde zum Held des Abends, als er in der letzten Spielminute, der 90. Minute, mit einem kraftvollen Kopfball das 2:2 erzielte und damit den wichtigen Punkt für sein Team sicherte.

Das Spiel endete somit mit einem Unentschieden, bei dem beide Teams ihre Momente hatten und die Zuschauer bis zum letzten Pfiff auf ihre Kosten kamen.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : St. Stefan - 2:2 (0:1)

92 Michael Tammegger 2:2

74 Christoph Raphael Joham 1:2

50 Andreas Tiffner 1:1

40 Tomasz Smrtnik 0:1

