DSG Ferlach sichert sich knappen Sieg gegen SV Eberstein in Unterliga Ost

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:07

In einer packenden Begegnung der 24. Runde in der Unterliga Ost konnte sich DSG Ferlach mit einem knappen 2:1 gegen SV Eberstein durchsetzen. Die Heimmannschaft zeigte dabei eine starke Leistung und konnte die entscheidenden Momente für sich nutzen. Vor allem die späten Spielphasen waren geprägt von hoher Spannung und Kampfgeist.

Früher Führungstreffer setzt Eberstein unter Druck

Das Spiel begann furios für die Mannschaft von DSG Ferlach, die bereits in der 10. Minute durch einen präzisen Schuss von Rok Elsner in Führung ging. Der frühe Treffer gab den Gastgebern deutlich Auftrieb und sie dominierten in der Folge die erste Halbzeit. Trotz einiger guter Chancen für SV Eberstein hielt die Abwehr der Ferlacher stand und ließ kaum zwingende Aktionen zu. Mit einem Stand von 1:0 aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Eberstein schlägt zurück, doch Ferlach behält die Oberhand

Nach dem Seitenwechsel zeigte SV Eberstein eine veränderte Körpersprache und kam entschlossener aus der Kabine. Dies führte in der 49. Minute zum Ausgleich, als ein scharf geschossener Ball von Jurica Kljajic den Weg ins Netz fand. Die Gäste schöpften neuen Mut und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Führungstreffer drängten. Trotz des erhöhten Drucks von SV Eberstein, gelang es DSG Ferlach in den Schlussminuten das Spiel erneut zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 87. Minute konnte die Heimmannschaft durch einen sehenswerten Treffer von Michael Krainer erneut in Führung gehen und setzte damit die Gäste unter enormen Druck.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen von SV Eberstein, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr von DSG Ferlach stand sicher und ließ keine weiteren Gegentore zu. Als der Schlusspfiff ertönte, bestätigte sich der knappe Vorsprung von 2:1 für DSG Ferlach, die damit wichtige Punkte sammeln konnten.

Unterliga Ost: Ferlach : SV Eberstein - 2:1 (1:0)

86 Michael Krainer 2:1

50 Jurica Kljajic 1:1

8 Rok Elsner 1:0

