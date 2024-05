ASKÖ Mittlern besiegt FC Eisenkappel in der Fremde

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:10

In einem intensiven Spiel der 24. Runde in der Unterliga Ost, bei dem beide Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf kämpften, setzte sich ASKÖ Mittlern auswärts mit 3:1 gegen FC Eisenkappel durch. Die Begegnung, die mit einer kleinen Verspätung begann, war geprägt von Spannung und strategischem Geschick, welches besonders in der zweiten Halbzeit zum Vorschein kam.

Früher Führungstreffer und rascher Ausgleich

Bereits in der 17. Minute ging ASKÖ Mittlern durch Matthias Woschitz in Führung, der eine Schwäche in der Abwehr von Eisenkappel gnadenlos ausnutzte. Trotz des frühen Rückstands ließ sich FC Eisenkappel nicht beirren und fand nach anfänglichen Schwierigkeiten besser ins Spiel. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und wurde in der 28. Minute durch Miran Ivanovski belohnt, der den Ausgleich erzielte. Dieses Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, und das Spiel gestaltete sich zunehmend ausgeglichener.

Nach dem Ausgleichstreffer von Eisenkappel verstärkte Mittlern seine Angriffsbemühungen, konnte jedoch vorerst nicht mehr entscheidend in die Angriffszone vorstoßen, was sich bis zum Ende der ersten Halbzeit zog. Die Teams gingen mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause, was die Spannung für die zweite Halbzeit noch weiter erhöhte.

Entscheidende zweite Halbzeit für Mittlern

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte ASKÖ Mittlern deutlich, dass sie nach dem Ausgleich nicht zufriedenstellend waren. In der 50. Minute war es dann Eldar Lisic, der für Mittlern erneut in Führung ging. Dieses Tor, kurz nach der Halbzeitpause, brachte eine sichtbare Veränderung im Spielgeschehen mit sich, da Eisenkappel nun unter Druck gesetzt wurde, erneut zu reagieren.

Trotz einiger Bemühungen gelang es der Heimmannschaft nicht, den Ball im Netz unterzubringen, während Mittlern weiterhin effektiv verteidigte und auf Konterchancen lauerte. In der 86. Minute sorgte Robert Matic mit einem weiteren Tor für die Gäste für die Entscheidung. Mit einem Stand von 3:1 für ASKÖ Mittlern war das Spiel praktisch entschieden, und die letzten Minuten verstrichen, ohne dass Eisenkappel die Wende herbeiführen konnte.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für ASKÖ Mittlern, die mit diesem wichtigen Auswärtssieg wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sicherten. FC Eisenkappel, trotz einer starken Leistung und dem zwischenzeitlichen Ausgleich, musste sich letztendlich der Effizienz und taktischen Überlegenheit der Gäste geschlagen geben.

Unterliga Ost: Eisenkappel : Mittlern - 1:3 (1:1)

86 Robert Matic 1:3

50 Eldar Lisic 1:2

28 Miran Ivanovski 1:1

17 Matthias Woschitz 0:1

