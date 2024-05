Spannung bis zum Schluss: St. Michael/Bl. holt "Big Points" gegen St. Michael/Lav.

Spielberichte

Details Freitag, 10. Mai 2024 19:49

Im spannenden Duell der Unterliga Ost standen sich St. Michael ob Bleiburg und St. Michael/Lav. am gestrigen Feiertag gegenüber. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1 Sieg für die Heimmannschaft, wobei die Entscheidung erst in den letzten Minuten fiel. Das Match hielt, was es versprach, und bot den Zuschauern intensive 90 Minuten voller Action und Emotionen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung durch Elfmeter

Die Partie begann gleich mit hoher Intensität. Schon in der 6. Minute hatte St. Michael/Lav. eine gute Chance, doch der Treffer blieb aus. Die erste große Wendung des Spiels ereignete sich in der 11. Minute: Ein umstrittener Elfmeter brachte St. Michael/Bl. in Führung. Arnold Gross verwandelte sicher und brachte sein Team damit 1:0 in Führung. Dieser frühe Rückstand setzte St. Michael/Lav. unter Druck, die daraufhin versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Chancen, darunter eine Doppelchance in der 44. Minute, gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen, was die Heimmannschaft mit vereinten Kräften verhinderte.

Zweite Halbzeit: Späte Tore entscheiden das Match

Nach der Pause erhöhte St. Michael/Lav. den Druck und suchte intensiv nach dem Ausgleichstreffer. Ihre Bemühungen wurden in der 67. Minute belohnt, als Adnan Shabani einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte. Das Spiel blieb offen und beide Teams kämpften energisch um den entscheidenden Vorteil. Die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch in der 80. Minute schlug St. Michael/Bl. erneut zu. Arnold Gross, der bereits den ersten Treffer erzielt hatte, nutzte eine Nachlässigkeit in der Verteidigung der Gäste und erzielte das 2:1. Dieser Treffer erwies sich als der Siegtreffer, trotz der verzweifelten Versuche von St. Michael/Lav., den Ausgleich in den letzten Minuten zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für St. Michael/Bl., die wichtige drei Punkte einfuhren. Die Entscheidung fiel spät, was die Spannung bis zum Schlusspfiff aufrechterhielt. Arnold Gross, mit seinen zwei entscheidenden Toren, wurde zum Mann des Spiels.

Unterliga Ost: St. Michael/Bl. : St. Michael/L. - 2:1 (1:0)

80 Arnold Gross 2:1

67 Adnan Shabani 1:1

11 Arnold Gross 1:0

