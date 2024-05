St. Michael/Lav. erobert die Punkte im spannenden Heimspiel gegen SK Maria Saal

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:39

Im Rahmen der 25. Runde der Unterliga Ost fand das packende Match zwischen dem FC St. Michael/Lav. und dem SK Maria Saal statt. Die Heimmannschaft konnte sich mit einem verdienten 4:2 durchsetzen. Trotz einer anfangs knappen Führung dominierte St. Michael/Lav. den größten Teil des Spiels, wobei speziell in der zweiten Halbzeit die Tore fielen.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für St. Michael/Lav.

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Anpfiff in der ersten Minute ertönte. Schon in der 14. Minute konnte Adnan Shabani das erste Tor für St. Michael/Lav. erzielen, nachdem er von einem groben Abwehrfehler der Maria Saaler profitierte. Trotz weiterer guter Chancen durch Michael Six und Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer, die beide kurz vor dem Tor scheiterten, blieb es beim knappen 1:0 zur Halbzeit. Die Gäste aus Maria Saal zeigten sich bemüht, kamen aber selten zu zwingenden Abschlüssen.

Zweite Halbzeit: Torreigen und starke Heimleistung

Die zweite Halbzeit begann mit einigen personellen Änderungen auf beiden Seiten, was zunächst keine sofortige Wirkung auf das Spielgeschehen hatte. Doch die Maria Saaler fanden ihren Rhythmus und konnten in der 58. Minute durch Günther Zussner zum 1:1 ausgleichen. Dieser Treffer schien die Heimmannschaft zu elektrisieren, denn nur zwei Minuten später gelang es Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer, die Führung wiederherzustellen und auf 2:1 zu erhöhen. Die Heimfans wurden Zeugen einer tollen Kombination, die durch Michael Six gekrönt wurde, der in der 63. Minute das 3:1 erzielte.

Nicht lange nach dem dritten Tor gelang Michael Six in der 74. Minute ein weiterer Treffer, womit er das Ergebnis auf 4:1 schraubte. Die Maria Saaler gaben sich jedoch nicht geschlagen und Denis Tomic konnte in der 81. Minute den Abstand mit einem Tor zum 4:2 verkürzen. Trotz weiterer Bemühungen seitens der Gäste blieb es beim Endstand von 4:2, wodurch St. Michael/Lav. einen verdienten Heimsieg feiern konnte.

Unterliga Ost: St. Michael/L. : Maria Saal - 4:2 (1:0)

81 Denis Tomic 4:2

74 Michael Six 4:1

63 Michael Six 3:1

60 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 2:1

58 Günther Zussner 1:1

14 Adnan Shabani 1:0

