Packende Schlussphase: Später Punktgewinn für SC St. Stefan gegen St. Michael/Bl.

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:41

In einem hart umkämpften Spiel der 25. Runde der Unterliga Ost trennten sich SC jobcreativ St. Stefan und ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie, die im Zeichen intensiver Zweikämpfe und strategischer Spielzüge stand, bot den Zuschauern sowohl spannende als auch nervenaufreibende Momente bis zur letzten Minute.

Erste Halbzeit: Ein taktisches Abtasten

Der Anpfiff in St. Stefan läutete eine erste Halbzeit ein, in der sich beide Teams nichts schenkten. Von Beginn an war es ein Spiel mit hohem Einsatz und strategischem Geschick. Beide Mannschaften versuchten, durch gezieltes Passspiel und schnelle Flügelangriffe zum Erfolg zu kommen, doch die Abwehrreihen standen sicher. Trotz einiger guter Ansätze und Versuche beider Teams blieben zwingende Torchancen aus. Die Zuschauer sahen eine erste Halbzeit, die vor allem durch taktische Disziplin und gegenseitiges Neutralisieren geprägt war, was das Halbzeitresultat von 0:0 angemessen widerspiegelte.

Zweite Halbzeit: Emotionen und späte Tore

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus St. Michael/Bl. den Druck. Ihre Bemühungen wurden in der 71. Minute belohnt, als Arnold Gross das 1:0 erzielte. Die Gäste aus St. Michael/Bl. schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben und verteidigten geschickt ihren Vorsprung.

Doch der SC St. Stefan zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Die Einheimischen erhöhten das Tempo und drängten auf den Ausgleich. Ihre Anstrengungen führten schließlich in der 90. Minute zum verdienten Erfolg, als Mirel Sinanovic eine Unachtsamkeit in der Abwehr von St. Michael/Bl. ausnutzte. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und markierte das 1:1.

In den letzten Minuten des Spiels und der Nachspielzeit versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte, mit einem leidenschaftlichen Kampf um jeden Ball und einem 1:1-Remis.

Unterliga Ost: St. Stefan : St. Michael/Bl. - 1:1 (0:0)

91 Mirel Sinanovic 1:1

71 Arnold Gross 0:1

