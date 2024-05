SV Feldkirchen trotzt Tabellenführer SC St. Veit ein Remis ab

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:43

In einem packenden Match der 25. Runde der Unterliga Ost (KTN) zwischen dem SV Feldkirchen und dem SC St. Veit endete das Spiel mit einem lebhaften 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung gegen das ungeschlagene Spitzenteam SC St. Veit, das auf dem besten Weg zum Meistertitel ist.

Doppelschlag für den Favoriten und famose Aufholjagd

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Feldkirchner, als Heiko Norbert Springer bereits in der dritten Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. SC St. Veit, klar in der Favoritenrolle, dominierte die Anfangsphase und baute ihren Vorsprung in der 33. Minute durch Michael Salbrechter weiter aus, der nach einem Freistoß zum 0:2 traf. Trotz des Rückstands ließen sich die Feldkirchner nicht entmutigen und fanden langsam ins Spiel zurück.

Die Wende zeichnete sich ab, als Tim Oman in der 37. Minute nach einem beeindruckenden Solo das 1:2 erzielte und somit neuen Schwung ins Spiel der Heimmannschaft brachte. Die Feldkirchner, angetrieben von der Unterstützung der heimischen Fans, drängten auf den Ausgleich und kreierten mehrere gefährliche Situationen, darunter zahlreiche Ecken und Freistöße.

Ausgleichstor mündet in Remis

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, mit weiteren Großchancen für beide Teams. Tim Oman und Kevin Bretis sorgten aufseiten der Feldkirchner für ständige Unruhe in der Abwehr der St. Veiter. Dennoch waren es die Gäste, die zunächst die klareren Chancen hatten, doch ihre Versuche blieben unbelohnt.

Der ersehnte Ausgleich für den SV Feldkirchen fiel schließlich in der 75. Minute durch Andreas Tiffner, der nach einem Eckball den Ball im Netz unterbrachte und das Spiel auf 2:2 stellte. In der Schlussphase des Spiels hatte Tim Oman die Chance, das Spiel komplett zu drehen, jedoch scheiterten seine Abschlüsse entweder am gegnerischen Torhüter oder gingen knapp am Ziel vorbei.

Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Unterliga Ost: SV Feldkirchen : SC St. Veit - 2:2 (1:2)

75 Andreas Tiffner 2:2

37 Tim Oman 1:2

33 Michael Salbrechter 0:2

3 Heiko Norbert Springer 0:1

