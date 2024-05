Punkteteilung: SGA Sirnitz und DSG Ferlach trennen sich unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:07

In einem packenden Duell der Unterliga Ost, das in der 25. Runde ausgetragen wurde, teilten sich SGA Sirnitz und DSG Ferlach die Punkte. Beide Mannschaften lieferten eine kämpferische Leistung, die schließlich in einem 1:1-Unentschieden endete. Trotz einiger fehlender Stammspieler bei Sirnitz konnte sich keine der beiden Seiten einen Vorteil erarbeiten.

Torlos zur Pause, dann Blitzstart des Gastes

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, bei dem beide Teams versuchten, früh in Führung zu gehen. Die Gastgeber aus Sirnitz, die einige wichtige Spieler vermissten, hatten Mühe, sich gegen das aufstrebende Team aus Ferlach durchzusetzen. Die erste große Chance des Spiels führte schließlich in der 47. Minute direkt nach Wiederbeginn zu einem Tor für DSG Ferlach, als Marcel Schmautz eine präzise Flanke mit einem starken Kopfball ins Netz beförderte.

Zweite Halbzeit: Sirnitz gleicht spät aus

Folglich erhöhte Sirnitz den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Heimmannschaft zeigte sich entschlossen, aber Ferlach verteidigte geschickt. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der 60. Minute, als Manuel Tialler für Sirnitz einen brillanten Freistoß direkt ins Netz setzte, was den Ausgleich zum 1:1 markierte. Dieses Tor gab Sirnitz neuen Schwung, und sie drängten auf den Führungstreffer.

Die Spannung stieg in den letzten Minuten des Spiels, als beide Teams nach einem Siegtor strebten. In der 89. Minute hätte DSG Ferlach fast wieder die Führung übernommen. Eine tiefe Flanke fand den Weg zu Male, der allein vor dem leeren Tor stand, doch Buttazoni rettete in letzter Sekunde auf der Linie für Sirnitz. Dieser dramatische Moment hielt die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, und trotz einiger spannender Momente in der zweiten Halbzeit, konnten sich weder Sirnitz noch Ferlach durchsetzen.

Unterliga Ost: Sirnitz : Ferlach - 1:1 (0:0)

60 Manuel Tialler 1:1

47 Marcel Schmautz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.