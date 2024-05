Erfolgreicher Sonntagabend: ASKÖ Mittlern bezwingt SC Launsdorf mit 4:2

Spielberichte

Am Sonntagabend wurde in der Unterliga Ost ein spannungsgeladenes Fußballspiel zwischen dem ASKÖ Mittlern und dem SC Launsdorf ausgetragen. Beide Mannschaften befanden sich im unteren Tabellenfeld und kämpften darum, wichtige Punkte zu sammeln, um sich von den hinteren Plätzen zu distanzieren. Dies gelang am Ende nur dem Gastgeber, der sich mit 4:2 durchsetzte.

Ausgeglichener erster Durchgang

Das Spiel begann schwungvoll, als Mittlern bereits in den Anfangsminuten in den Angriff kam und ein Freistoß nur an der Latte landete. Vielversprechend wurde es dann in der 13. Minute, als Adrian Lippnig das erste Tor erzielte und seine Mannschaft in Führung brachte. Doch der SC Launsdorf ließ sich nicht entmutigen und konnte kurz vor der Halbzeitpause durch Fabian Gangl in der 41. Minute ausgleichen.

Mittlern setzt sich durch

Nach der Halbzeitpause übernahm Mittlern das Spielgeschehen und Marcel Hober erzielte innerhalb von fünf Minuten zwei Tore (52. und 57. Minute), was die Führung auf 3:1 für Mittlern ausbaute. Die Führung hätte noch höher ausfallen können, wenn der Strafstoß in Minute 67 im Tor untergebracht worden wäre. Doch Mittlern ließ sich dadurch nicht verunsichern und Eldar Lisic erhöhte in der 73. Minute auf 4:1 und schien das Spiel zu entscheiden. Launsdorf gab aber nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Markus Leitgeb gelang in der 87. Minute noch ein Tor für Launsdorf, doch es reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Durch diesen wichtigen Sieg hat der ASKÖ Mittlern einige Plätze in der Tabelle gutgemacht und steht nun mit 31 Punkten auf dem neunten Rang. Der SC Launsdorf befindet sich weiterhin auf dem zwölften Platz, hat jedoch auch 28 Punkte gesammelt und bleibt im Rennen um den Klassenerhalt.

Roman Kerschhakl, Trainer ASKÖ Mittlern:

„Wir sind sehr dynamisch gestartet und waren eigentlich auch die überlegene Mannschaft. Eine Unachtsamkeit unsererseits brachte Launsdorf wieder zurück ins Spiel. Durch eine Systemumstellung in der Pause konnten wir in der zweiten Hälfte mehr Druck ausüben und das Spiel so schlussendlich verdient für uns entscheiden. Das ist nun der zweite Sieg in Folge, wo auch die Leistung gut und kompakt war, das nehmen wir natürlich in die nächsten Partien mit.“

Auch am Pfingstwochenende wird in der Unterliga Ost nicht pausiert und es geht weiter mit spannenden Matches. Der ASKÖ Mittlern steht am Freitagabend vor dem Prüfstein St. Veit, während Launsdorf länger Zeit zum Regenerieren hat und erst am Pfingstmontag auf den SV Eberstein trifft.

