Klarer Auswärtssieg für Grafenstein: Annabichl weiter in Not

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 09:44

Am Donnerstagabend trafen in der Unterliga Ost der Annabichler Sportverein und der TSV Grafenstein aufeinander. Der ASV, derzeit im Abstiegskampf verwickelt, hoffte auf dringend benötigte drei Punkte, doch mit dem TSV Grafenstein stand ihnen der Zweitplatzierte der Tabelle gegenüber, der seinerseits noch vage Hoffnungen auf den ersten Platz hegt. Das Spiel entschied sich am Ende zugunsten des Favoriten: Grafenstein setzte sich klar mit 5:0 durch.

Weichen schon in Hälfte eins gestellt

Der ASV aus Klagenfurt begann das Spiel stark und zeigte in den ersten Minuten viel Einsatz. Doch die Dominanz auf dem Spielfeld konnte nicht in Tore umgewandelt werden. Stattdessen waren es die Gäste, die die Chancen nutzten und bereits in der 10. Minute durch Lukas Sadnik in Führung ging. Die frühe Führung verstärkte die Unsicherheit bei Annabichl, während Grafenstein an Selbstbewusstsein gewann. Nur acht Minuten später erhöhte Nico Holzer in der 18. Minute auf 0:2, womit die Weichen für das Spiel bereits früh gestellt wurden. Die Gastgeber versuchten, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Offensive blieb weitgehend wirkungslos. Kurz vor der Halbzeitpause war es erneut Nico Holzer, der in der 40. Minute mit seinem zweiten Treffer den Spielstand auf 0:3 erhöhte.

Kantersieg für Grafenstein

In der zweiten Halbzeit versuchte der ASV, das Blatt zu wenden, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. Grafenstein kontrollierte das Spiel souverän und ließ dem Gegner kaum Raum für gefährliche Angriffe. In den letzten Minuten des Spiels sorgten Bernhard Walzl (87.) und Johannes Jandl (89.) mit ihren Toren zum 0:5-Endstand für die endgültige Entscheidung.

Mit dieser deutlichen Niederlage bleibt der Annabichler Sportverein weiterhin auf dem 14. Tabellenplatz und damit in akuter Abstiegsgefahr. Die Mannschaft benötigt dringend Punkte, um sich aus dem gefährlichen Bereich zu befreien, doch auch die verbleibenden Spiele werden keine leichten Aufgaben sein. Der TSV Grafenstein festigte durch diesen Sieg seinen zweiten Platz und kann mit einem halben Auge noch nach vorne blicken. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer St. Veit nach wie vor vier Punkte, wobei St. Veit noch am Freitagabend spielt und somit die Möglichkeit hat, den Vorsprung weiter auszubauen.

Sinan Bytyqi, Trainer TSV Grafenstein:

„Nachdem der ASV gut begonnen hatte, die Chancen aber nicht nutzte, taten wir dies im Gegenzug, zeigten unsere Qualität und stellten die Weichen schon in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte nutzten wir dann dazu, um neue Sachen zu probieren. Wir wollten auch ein wenig schauen, wie das funktioniert, um dann im Hinblick auf das Cupfinale einige Optionen offen zu haben. Dies ist auch das nächste große Spiel, auf das wir hinblicken. Damit wir in der Liga noch nach vorne kommen, muss schon einiges passieren.“

In der Liga geht es für die beiden Mannschaften am nächsten Wochenende wieder weiter. Der TSV Grafenstein erwartet vor heimischem Publikum die DSG Ferlach und der Annabichler Sportverein muss im Lavanttal gegen St. Michael bestehen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.