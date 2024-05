SC St. Veit schenkt ASKÖ Mittlern halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:10

In einer beeindruckenden Vorstellung überrollte SC St. Veit die Gäste von ASKÖ Mittlern mit einem klaren 6:0. Das Spiel, das in der 26. Runde der Unterliga Ost (KTN) stattfand, zeigte von Beginn an, welche Mannschaft das Spielfeld dominieren würde. Bereits in der ersten Halbzeit setzten die Hausherren ein starkes Zeichen, das sie in der zweiten Hälfte nur noch verstärkten.

Ein fulminanter Start und eine dominante erste Halbzeit

Der Anpfiff zur ersten Halbzeit ließ nicht lange auf die erste Action warten. SC St. Veit zeigte sofort, dass sie das Heimrecht zu ihrem Vorteil nutzen wollten. In der 33. Minute brach der Torjubel aus, als SC St. Veit durch eine präzise Aktion das 1:0 erzielte - Heiko Norbert Springer traf. Der Treffer gab den Hausherren weiteren Aufwind, und sie erhöhten den Druck auf die Verteidigung von ASKÖ Mittlern. Kurz vor der Pause, in der 39. Minute, gelang es SC St. Veit, durch Moritz Johannes Kirbach das 2:0 zu erzielen. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Halbzeitpause.

SC St. Veit lässt nicht locker

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem starken SC St. Veit. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff, in der 49. Minute, netzten die Gastgeber erneut ein und erhöhten auf 3:0 - Tobias Revelant traf. In der 58. Minute schlug das Heimteam wieder zu und schraubte das Ergebnis auf ein deutliches 4:0 hoch, diesmal brachte Julian Hufnagl das Runde im Eckigen unter.

In der 81. Minute sorgte dann Heiko Norbert Springer mit einem spektakulären Treffer für das 5:0. Der Torreigen wurde in der letzten regulären Spielminute mit dem 6:0 durch Tobias Revelant abgeschlossen, ein passender Abschluss für eine dominante Leistung.

Unterliga Ost: SC St. Veit : Mittlern - 6:0 (2:0)

92 Tobias Revelant 6:0

76 Heiko Norbert Springer 5:0

58 Julian Hufnagl 4:0

50 Tobias Revelant 3:0

44 Moritz Johannes Kirbach 2:0

3 Heiko Norbert Springer 1:0

