St. Michael/Bl. dreht das Spiel und siegt verdient gegen SV Feldkirchen

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:13

Im spannungsgeladenen Match der 26. Runde der Unterliga Ost standen sich ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und SV M&R Feldkirchen gegenüber. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich St. Michael/Bl. zurück und sicherte sich einen 3:1-Sieg.

Anfangsphase und Führung für die Gäste

Die Partie begann energiegeladen, mit ersten Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 9. Minute überraschte Robert Thomas Tiffner von den Feldkirchnern die Heimmannschaft mit einem schnellen Tor zum 0:1.

Trotz einiger Versuche, darunter ein Lattenschuss und ein vergebener Elfmeter in der 41. Minute, gelang es den Heimischen nicht, vor dem Seitenwechsel den Ausgleich zu erzielen. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Spektakuläre Wende in der zweiten Hälfte

Nach der Pause kehrte St. Michael/Bl. mit erneuerter Energie auf den Platz zurück. Der Druck auf die Feldkirchner Abwehr wurde erhöht, was schließlich in der 56. Minute belohnt wurde. Stas Maze erzielte den lang ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte neue Hoffnung für die Heimmannschaft. Andreas Tiffner (Feldkirchen) sah Gelb-Rot. Die Dynamik des Spiels änderte sich rapide, und die St. Michael/Bl. spielten nun deutlich aggressiver und zielstrebiger.

Die Wende kam in der 79. Minute, als Arnold Gross für St. Michael/Bl. das 2:1 erzielte und damit die Partie drehte. Gross, der kurz nach seinem Tor eine gelb-rote Karte erhielt, besorgte den Turnaround. Die Spannung stieg weiter, als in der 86. Minute Philipp Gerhard Pachoinig den Sack zu machte und das 3:1 erzielte, was die Fans in Jubel ausbrechen ließ.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten eine dominante Heimmannschaft, die den Sieg erfolgreich über die Zeit brachte. Die Feldkirchner, die stark in das Spiel gestartet waren, fanden keine Antwort auf die Offensive von St. Michael/Bl. und mussten sich letztendlich geschlagen geben. Mit dem Schlusspfiff stand es 3:1 für die Gastgeber.

Unterliga Ost: St. Michael/Bl. : SV Feldkirchen - 3:1 (0:1)

86 Philipp Gerhard Pachoinig 3:1

79 Arnold Gross 2:1

56 Stas Maze 1:1

9 Robert Thomas Tiffner 0:1

